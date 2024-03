Audi va lancer son dernier modèle à essence en 2026

Lors de l’annonce de ses résultats financiers pour l’année 2023, Audi a annoncé qu’elle comptait lancer son dernier nouveau modèle équipé d’un moteur à essence en 2026. C’est le chef de la direction de l’entreprise, Gernot Döllner, qui a confirmé la chose.

Ainsi, malgré un ralentissement de la demande de véhicules électriques à certains endroits sur la planète, Audi demeure fidèle à son plan, qui avait été annoncé une première fois en 2021 par l’ancien grand patron Markus Duesmann. Selon ce plan, le dernier modèle à essence du constructeur va rester en production jusqu’en 2033. Après quoi, Audi sera officiellement une marque tout électrique.

Tout n’est cependant pas coulé dans le béton. Gernot Döllner a aussi déclaré qu’Audi disposait d’une certaine flexibilité au cas où les conditions du marché changeraient.

« Nous nous engageons pleinement en faveur de la mobilité électrique, mais s’il y a des vagues ou des fluctuations dans la transition, nous pouvons y réagir. »

Il est évident qu’on va s’ajuster au besoin. On l’a vu ailleurs où d’autres constructeurs ont ralenti leur virage et même prévu le développement d’autres moteurs à essence ou solutions hybrides.

Audi SQ6 e-tron 2025 Photo : Audi

Gernot Döllner a même confirmé aujourd’hui l’intention de l’entreprise de lancer plus de 20 modèles entièrement nouveau ou mis à jour d’ici à la fin de 2025. Ça inclut le nouveau Q6 e-tron 2025 présenté cette semaine.

Une nouvelle A3 et une nouvelle A6 e-tron, ainsi que des versions redessinées de l’A5 et du Q5, sont attendues en 2025. Dans ces deux derniers cas, les modèles reposeront sur une nouvelle plateforme pour véhicules équipés de moteurs à combustion, soit la PPC (Premium Platform Combustion), en opposition à la structure PPE (Premium Platform Electric), qui reçoit les modèles équipés d’une batterie, comme le Q6 e-tron et le Porsche Macan électrique, par exemple.

Beaucoup de choses à surveiller du côté d’Audi, donc, au cours des deux prochaines années.