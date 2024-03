Audi va introduire plus tard au courant de l’année son nouveau Q6 e-tron 2025 ainsi que sa version performance SQ6 e-tron 2025. Mais le fabricant allemand y est allé d’une première présentation cette semaine.

Développé à partir de la plateforme PPE qui sert aussi de base au nouveau Porsche Macan EV, le Q6 e-tron va offrir performances et autonomie. Le VUS électrique est composé d’une batterie de 100 kWh (94,9 net) assurant une autonomie allant jusqu'à 625 km selon le cycle européen WLTP, ce qui se traduirait par environs 500 km chez nous. La puissance est annoncée à 382 chevaux.

Le modèle SQ6 porte la puissance à 510 chevaux.

Le nuveau Audi Q6 e-tron 2025 Photo : Audi

Le Q6 e-tron quattro accélère de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes et le SQ6 e-tron ne prend que 4,3 secondes. Les vitesses maximales des véhicules sont respectivement de 210 km/h et 230 km/h. Les deux viennent avec une traction intégrale.

Recharge et capacité

Grâce à la technologie 800 volts et à une capacité de recharge maximale de 270 kW de série, le Q6 e-tron peut accumuler jusqu'à 255 km en seulement 10 minutes. Le niveau de charge passe de 10 à 80% en environ 20 minutes.

Le modèle profite aussi d’une gestion thermique intelligente.

Par ailleurs, si une borne de recharge fonctionne avec une technologie de 400 volts, l'Audi Q6 e-tron peut, pour la première fois, permettre la recharge par tranche. La batterie de 800 volts est automatiquement divisée en deux batteries de même voltage, qui peuvent ensuite être rechargées en parallèle jusqu'à 135 kW. Selon l'état de charge, les deux moitiés de la batterie sont d'abord égalisées puis rechargées simultanément.

La recharge AC jusqu'à 11 kW est possible sur les bornes de recharge domestiques standard.

Dévoilement de l'Audi Q6 e-tron 2025 Photo : Audi

Audi Q6 e-tron 2025 gris Photo : Audi

Dimension et style

Considéré comme un VUS de taille moyenne, le Q6 e-tron a une longueur de 4771 mm, une largeur de 1993 mm et une hauteur de 1648 mm. L'empattement de 2899 mm permet un bon espace pour les jambes dans la deuxième rangée de sièges.

La silhouette est un mélange de sport et de discrétion qui interagissent en permanence avec les plis et les arêtes, donnant de la dynamique aux ombres même à l'arrêt. L'avant vertical présente une calandre Singleframe complètement fermée et un masque en argent sélénite ou noir brillant, qui entoure la calandre tridimensionnelle et les prises d'air latérales.

Audi offre aussi en première mondiale la signature lumineuse numérique active. Un module logiciel dans l'un des cinq ordinateurs de l'Audi Q6 e-tron rend cette forme de signature lumineuse possible. Dans le cas des feux arrière OLED numériques de deuxième génération, les six panneaux OLED avec un total de 360 segments génèrent une nouvelle image toutes les dix millisecondes à l'aide d'un algorithme spécialement développé.

L'habitacle de l'Audi Q6 e-tron 2025 Photo : Audi

Intérieur épuré

Le design tridimensionnel et contrasté de l'intérieur place délibérément les éléments au premier ou à l'arrière-plan, créant une architecture spatiale adaptée aux occupants en termes de design et d'ergonomie.

Le cockpit virtuel Audi est composé d’un écran de 12,3 pouces et de l'écran tactile MMI de 14,5 pouces. La zone du conducteur est conçue en courbe et l'écran, avec sa forme concave, est orienté vers le conducteur. Les contours de l'écran incurvé rappellent également la calandre typique d'Audi. L'éclairage d'ambiance donne l'impression que l'écran incurvé flotte la nuit et crée une ambiance appropriée.

Surtout pour les passagers avant, Audi complète la scène numérique avec l'écran MMI passager avant de 10,9 pouces avec mode confidentialité actif, qui empêche qu'il ne distraie le conducteur en déplacement. Cela permet au passager avant de diffuser des films/contenus vidéo, d'aider à la navigation ou même de trouver une station de recharge, par exemple.

L'intérieur met en avant une ambiance chaleureuse. Le « Softwrap » s'étend des portes à l'ensemble du tableau de bord jusqu'à la console centrale, créant une sensation d'espace homogène et enveloppante. Les mêmes couleurs et matériaux de haute qualité, dont certains sont recyclés, se retrouvent également dans les sièges. Les matériaux utilisés ont été sélectionnés d'un point de vue fonctionnel et assurent en même temps une différenciation claire du design entre les différentes zones du véhicule à l'intérieur.

Les zones orientées vers le confort sont conçues avec des surfaces généreuses et des matériaux doux. En revanche, les zones de commande précisément conçues en noir brillant de haute qualité soulignent la clarté de l'interaction avec le véhicule.

Aperçu de l'Audi Q6 e-tron 2025 de l'intérieur Photo : Audi

Technologie embarquée

Le nouveau système d'infodivertissement utilise pour la première fois Android Automotive OS comme système d'exploitation. Le contenu est toujours à jour grâce aux mises à jour par liaison radio. Des applications telles que YouTube sont disponibles via la boutique d'applications tierces, qui est intégrée directement dans le MMI et ne nécessite pas de téléphone intelligent. La boutique donne aux clients accès à une large gamme d'applications. Les applications de catégories comprennent notamment : musique, vidéo, jeux, navigation, stationnement & recharge, productivité, météo et services d'actualités.

Le cœur du système audio haut de gamme Bang & Olufsen est un amplificateur très efficace. Il alimente 20 haut-parleurs avec une puissance de 830 watts. Quatre d'entre eux sont intégrés dans les appuie-tête des sièges avant, permettant pour la première fois des zones audio dans une Audi.

L'éclairage d'interaction dynamique (IAL) offre une variété de fonctions de communication et soutient ainsi l'interaction de la voiture avec les occupants. Il s'étend sur l'intérieur et le cockpit comme un arc large.

L'équipement de série de la gamme Q6 e-tron comprend également le planificateur de trajet e-tron amélioré. On peut ajouter l'affichage tête haute à réalité augmentée en option, un autre élément central de la scène numérique. Il reflète un grand plan d'image incliné sur le pare-brise vers le conducteur et affiche des informations pertinentes telles que la vitesse, les panneaux de signalisation, les aides à la conduite et les symboles de navigation.

Le plan d'image est incliné vers l'avant pour améliorer l'impression de réalité augmentée. Le focus de l'œil humain se déplace avec lui. Ce processus et la distance virtuelle éloignée de l'image créent l'impression que les éléments affichés flottent jusqu'à 200 mètres de distance.

Sièges de l'Audi Q6 e-tron 2025 Photo : Audi

Un bon espace de vie

Grâce au nouveau PPE, spécialement développé pour la mobilité électrique, le véhicule offre une sensation généreuse d'espace et de commodité. L’habitacle offre beaucoup d'espace de rangement et de compartiments.

Le coffre offre un espace de stockage de 526 litres. Si la banquette arrière est rabattue, l'espace augmente jusqu'à 1 529 litres. Les sièges arrière peuvent être rabattus séparément (40:20:40). Un supplément de 64 litres de rangement est disponible dans le coffre avant.

Le nouvel assistant vocal comprend plus de 800 commandes vocales. Il peut également être activé via divers points de contact et via l'application myAudi, par exemple. Les commandes vocales sont également affichées sur l'écran (principe de « voir ce que vous dites »). L'assistant apprend constamment du comportement de l'utilisateur et soutient ainsi le conducteur.

Audi Q6 e-tron 2025 noir Photo : Audi

On promet une conduite engagée

Pour la première fois dans un modèle Audi, les bras de commande sont positionnés devant les bras de suspension. Cela se traduit avant tout par des avantages d'emballage pour le positionnement de la batterie haute tension. La crémaillère de direction est désormais fixée à un sous-châssis.

La cinématique d'essieu affinée offre une dynamique de conduite nettement améliorée. Le nouvel essieu avant améliore également le comportement de direction. Cela rend le véhicule plus agile. La répartition du couple orientée vers l'arrière dans le cadre d'un système de traction intégrale hautement variable améliore également les caractéristiques de conduite dynamiques.

Audi Q6 e-tron 2025 en route Photo : Audi

Audi propose également une large gamme de fonctions qui améliorent la conduite quotidienne et la sécurité routière. Il y a par exemple l'assistant de conduite adaptatif plus. Il aide non seulement à l'accélération, au maintien de la vitesse, au maintien de la distance et à la guidance de voie, mais utilise également des données cartographiques haute résolution et des données en essaim provenant d'autres véhicules agrégés dans le nuage pour améliorer la tenue de route.

Le Q6 e-tron utilise aussi les capteurs radar, la caméra avant et les capteurs ultrasonores pour un guidage facile à utiliser. L'aide au stationnement arrière, le régulateur de vitesse, l'avertissement de sortie de voie, l'assistance à l'efficacité, l'assistance frontale active et un système d'avertissement de distraction et de somnolence sont tous de série dès le lancement.

Les clients ont la possibilité d'ajouter d'autres systèmes d'assistance et un pack sécurité dans le cadre de différents équipements.

Audi Q6 e-tron 2025 électrique Photo : Audi

Finalement, Audi prévoit une consommation électrique combinée de 19,4 - 17,0 en kWh/100 km (WLTP) pour le Q6 e-tron et de 18,4 - 17,5 (WLTP) kWh/100 km pour le SQ6 e-tron.