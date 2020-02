La firme allemande Audi a temporairement interrompu la production de son VUS électrique e-tron en raison d’un manque de batteries, soulignant au passage les défis auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles traditionnels qui s’apprêtent à électrifier leurs gammes.

Selon Bloomberg, la production du modèle à l’usine de Bruxelles, en Belgique, s’est arrêtée pour permettre à Audi de résoudre les problèmes d’approvisionnement auxquels la firme se voit confrontée. La publication rapporte qu’Audi a vendu plus de 26 000 modèles e-tron en 2019, dont plus de 5000 exemplaires en sol américain. L’arrêt sera bref, car la firme compte reprendre les activités le plus tôt possible.

La filiale de luxe du Groupe Volkswagen prévoit élargir sa gamme e-tron pour y inclure un nouveau modèle Sportback. Une variante haute performance (peut-être des deux styles de carrosserie) serait également en préparation. Pour l’instant, on ne sait pas très bien comment la pénurie de batteries pourrait affecter les plans d’expansion d’Audi avec sa gamme de véhicules électriques.

Photo : Audi Audi e-tron Sportback

En plus de l’ajout de nouvelles variantes, le fabricant travaille à l’amélioration du modèle de base par des mises à jour progressives de son groupe motopropulseur. Ces dernières ont déjà ajouté quelque 25 kilomètres d’autonomie par rapport au bloc de batteries existant du modèle. Ne reste qu’à voir si ces changements seront intégrés dans les futures créations destinées au marché nord-américain.

Bien que l’e-tron soit actuellement le fer de lance électrique d’Audi, le modèle ne devrait survivre qu’une génération. Comme BMW prévoit le faire, Audi va commencer à intégrer ses modèles électriques à l’intérieur de sa gamme de produits existants. On le devine, la décision d’y aller avec des versions électriques de modèles connus est probablement vue comme une opération plus rassurante pour la clientèle.

Audi n’est pas le seul grand joueur à connaître des problèmes de production de véhicules électriques. Mercedes-Benz a retardé d’un an l’introduction chez nous de son VUS EQC, un rival avoué de l’e-tron d’Audi. Si Daimler nie que l’alimentation en batterie soit en cause, ces deux problèmes mettent en évidence les difficultés que les constructeurs automobiles ont rencontrées pour accroître la production de nouvelles voitures électriques.