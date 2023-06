Audi Q8 e-tron 2024 premier essai

Audi Q8 e-tron 2024 Photo : D.Heyman

• Auto123 a effectué un premier essai des Audi Q8 e-tron et Q8 Sportback e-tron 2024.

• Auto123 s'est rendu à Sonoma, en Californie, pour mettre à l'épreuve les plus récents VUS électriques d'Audi.

• L'e-tron porte jadis le nom de Q8 et arbore un style qui laisse présager des choses à venir pour la marque.

En 2024, le VUS tout électrique Audi e-tron, ajoute la désignation « Q8" » ce qui signale le début d’une nouvelle ère pour la marque de luxe allemande. D'ici 2026, aucun nouveau modèle Audi ne sera équipé d'un moteur à combustion interne ; d'ici 2033, il ne restera aucun modèle équipé d'un moteur à combustion dans la gamme Audi ; et la marque prévoit d'atteindre la neutralité carbone nette d'ici 2050.

De grands changements s'annoncent chez Audi et, en tant que pionnier de cette évolution, le Q8 e-tron - disponible en configurations VUS (PDSF : 95 985 $) et Sportback (99 285 $) - a bénéficié d'une mise à jour complète pour 2024.

Avant de Audi Q8 e-tron 2024 Photo : D.Heyman

L'extérieur

Si le bouclier avant du Q8 e-tron demeure visiblement celui d'un Audi, la nouvelle édition bénéficie d'améliorations visant à la moderniser. L'extension du diffuseur inférieur à chaque coin des pare-chocs donne un aspect plus large sans pour autant élargir le véhicule. La forme et la couleur de la calandre ont également été modifiées.

Sur le modèle S-Line - toutes les Sportback sont équipées de série de l’ensemble S-Line, mais vous ne pouvez pas l'obtenir en version VUS - la calandre est plus foncée et le logo Audi à quatre anneaux est anthracite. Il comprend également une autre première pour Audi : le remplacement de l'ancien écusson S-Line par un simple drapeau rouge, comme nous l'avons vu récemment uniquement sur les modèles RS et S. À l'avenir, toutes les Audi dotées d'un ensemble S-Line bénéficieront de ce nouveau logo.

Ce logo est d’ailleurs maintenant en 2D. Audi affirme que le nouveau design permet d'obtenir un aspect plus net et plus épuré. C'est très bien, mais certains regretteront l'emblème 3D propre à Audi. L’écusson gravé au laser sur les montants B est une autre signature que nous verrons sur de plus en plus d'Audi à l'avenir.

Profil de Audi Q8 Sportback e-tron 2024 Photo : D.Heyman

Le modèle Sportback est identique au VUS jusqu’au montants B, mais ensuite, la ligne de toit s'affaisse agressivement pour rejoindre la plage arrière fortement inclinée. L'allure est agréable et à la mode – on voit le concept appliqué sur de nombreux multisegments et VUS récents.

Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'allure trapue et familiale du modèle VUS. On s'attend à ce que le Sportback ait cette allure, mais le design du VUS le fait paraître beaucoup plus compact qu'il ne l'est. De plus, tous les Q8 e-trons sont équipés de série d'une suspension pneumatique à auto correction qui permet également d'abaisser le véhicule. En effet, le Q8 demeure l'alternative plus coupé au Q7, avec le Sportback qui va encore plus loin.

Sur les deux modèles, on retrouve de toutes nouvelles jantes. Elles vont de 19 à 22 pouces et n'ont rien à voir avec celles des anciens e-tron. Toutes les jantes proposées sont très, très belles. Il existe des options bicolores, des options à rayons en spirale et bien d'autres encore, et toutes s'accordent bien avec le nouveau bouclier avant.

Points forts Une allure plus trapue

Une allure plus trapue Les nouvelles jantes aérodynamiques Points faibles La version S-Line n'est disponible que sur la Sportback

Intérieur de Audi Q8 e-tron 2024 Photo : D.Heyman

L'intérieur

L'extérieur est beau, l'intérieur va vous en mettre plein la vue.

Exemple, les matériaux utilisés. Du cuir de qualité supérieure recouvre chaque surface appropriée, tels la partie supérieure du tableau de bord pour réduire les reflets, l'accoudoir central pour plus de confort et les sièges. Certains modèles sont dotés d’accents en aluminium brossé, d'autres en daim. Même l’élément sur le tableau de bord créé à partir de bouteilles d'eau recyclées, que l'on trouve sur la Launch Edition, semble de grande qualité.

L'Audi Virtual Cockpit est la pièce maîtresse. Il se compose de trois écrans numériques (quatre si l'on inclut le HUD) : un pour le groupe de jauges (modifiable), un pour l'infodivertissement et un qui sert à la fois de commandes de climatisation et de support à l'écran principal. C'est ici, par exemple, que vous entrez une adresse de destination ou que vous faites défiler les sept modes de conduite.

Bien entendu, la plupart de ces opérations peuvent également être effectuées via les commandes vocales « Hey, Audi », mais sachez que les écrans et le retour haptique qu'ils fournissent sont suffisamment réactifs pour être faciles à utiliser. Le système audio Bang and Olufsen à 16 haut-parleurs est un régal pour les oreilles, d'autant plus que cet intérieur est remarquablement silencieux. Audi a prévu des vitres avant et latérales plus épaisses, des volets de calandre auto-ajustables et toutes les technologies d'annulation des bruits possibles et imaginables.

Sièges arrière de Audi Q8 Sportback e-tron 2024 Photo : D.Heyman

Audi a réussi à offrir un habitacle spacieux sans qu’il soit caverneux, de sorte que l'on a l'impression de conduire quelque chose de plus bas et de plus orienté vers la performance. L'inclinaison de l'axe central vers le conducteur y a contribué, tout comme l'abaissement de la position d'assise. Et notez que les passagers arrière ne perdent qu'environ un centimètre de garde au toit en passant du VUS au Sportback.

L'espace de chargement est plus réduit dans cette dernière version, puisque le volume derrière les sièges arrière passe de 807 à 770 litres. Les deux versions disposent d'un espace de rangement sous le plancher (ainsi que d'une roue de secours de grande taille) et d'un coffre. Faites preuve de créativité, et une escapade d'un week-end pour une famille de quatre personnes est parfaitement réalisable dans le Sportback.

On aurait souhaité un peu plus de rangement dans l'habitacle. La console centrale comporte un très petit bac en forme de cube sous l'accoudoir et deux porte-gobelets. Ces derniers peuvent faire place à une surface plane, mais pourquoi devrais-je sacrifier deux porte-gobelets pour le rangement ? Le bac profond monté à gauche de la colonne de direction compense en partie cette lacune, mais sa profondeur signifie que si un objet glisse vers l'arrière, il peut être difficile à récuperer.

Points forts Matériaux et fabrication de qualité

Matériaux et fabrication de qualité Les affichages à retour d'information haptique fonctionnent bien Points faibles Les options de rangement pourraient être plus nombreuses

Audi Q8 Sportback e-tron 2024 gris Photo : D.Heyman

La conduite

Dans toutes les versions, la puissance est de 402 chevaux et le couple de 496 lb-pi, transmis aux quatre roues si la situation ou le mode de conduite l'exige. Le mode Dynamic transmet la puissance aux quatre roues, tandis que le mode Efficiency laisse les roues avant à l'écart le plus longtemps possible. Ce mode a pour but d'aider les conducteurs à atteindre l'autonomie annoncée d'environ 475 km sur les véhicules équipés des plus petites roues. Le conducteur peut choisir entre trois niveaux de régénération, réglés à l'aide de palettes montées sur le volant.

Les temps de charge vont de 13 heures pour passer de 0 à 100 % sur un chargeur de niveau 2 (ou 6,5 heures si vous optez pour le chargeur embarqué plus rapide) à 30 minutes pour passer de 10 à 80 % sur un chargeur rapide à courant continu. Chaque Q8 e-tron vendu comprend deux ans de recharge gratuite avec Electrify Canada.

Bien qu'on ressente le poids à vide de près de 5 800 livres du Q8 e-tron - un bloc-batterie de 114 kWh s'en charge - lorsqu'on démarre à l'arrêt, une fois que la masse se déplace, le couple prend le dessus et on peut vraiment pousser ce gros VUS vers l'avant. L’accélération de 80 à 100 km/h, par exemple, était plus qu’impressionnante dans les deux modèles de Q8.

Audi Q8 e-tron 2024 gris Photo : D.Heyman

Surtout, il y avait ce plaisir à nous faufiler dans les virages, surtout avec les jantes de 22 pouces qui sont équipées de gommes plus performantes et plus adhérentes. La réponse de la direction du Q8 est 10 % plus rapide et les bagues avant sont 50 % plus rigides ; il était très agréable de passer d'une courbe à l'autre sur les routes sinueuses du nord de la Californie.

Pendant ce temps, la suspension pneumatique de série est là pour maintenir cette lourde carrosserie aussi horizontale que possible, aussi bien dans les virages qu'au freinage ou à l'accélération. Elle est particulièrement pratique en décélération, car en gardant la caisse aussi horizontale que possible, elle maintient le droit neutre et permet aux pneus arrière d'avoir plus d'adhérence, ce qui rend le train arrière plus stable.

Si seulement la direction était un peu plus sensible. Je me suis retrouvé à corriger dans les longues courbes parce qu'il était difficile de sentir les forces exercées sur les pneus avant.

Heureusement, les freins et leurs rotors de 15,7 pouces/13,8 pouces à l'avant et à l'arrière étaient au rendez-vous, et bien qu'il y ait une zone morte au début de la course de la pédale, ce qui est typique des VÉ, ils sont très efficaces par la suite et vous arrêtent en un rien de temps.

Points forts Le groupe motopropulseur à deux moteurs est rapide

Le groupe motopropulseur à deux moteurs est rapide Suspension pneumatique de série Points faibles La direction pourrait être plus communicative

Calandre de Audi Q8 e-tron 2024 gris Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur l'Audi Q8 e-tron 2024 :

Le Q8 à essence est-t-il toujours disponible ?

Oui, il y aura un Q8 à essence en 2024.

Existe-t-il une version plus performante ?

Oui. La gamme accueillera également une SQ8 e-tron, offrant 496 chevaux et 717 lb-pi de couple.

Peut-on remorquer avec le Q8 e-tron ?

Un ensemble de remorquage est disponible, offrant jusqu'à 1 814 kg de capacité de remorquage dans les modèles VUS et Sportback.

Le mot de la fin

En parcourant les routes majestueuses de la côte californienne, les routes des canyons et les peuplements de séquoias géants si proches de la route qu’ils portaient des réflecteurs, je n'ai pas eu ce sentiment de regret de ne pas être au volant d’une voiture de sport. Le Q8 e-tron - dans les deux configurations - a fourni juste ce qu'il fallait de performances pour les conditions. Ajoutez à cela un habitacle vraiment grandiose et une bonne autonomie en mode électrique, et vous avez un VUS électrique et dynamique et qui fonctionne très bien comme une grande routière de luxe.

La concurrence principale

BMW iX

Mercedes-Benz EQE SUV

Tesla Model X

ÉVALUATION 81 % Performance 8/10 Design 8/10 Espace intérieur 7,5/10 Technologie/Sécurité 9,5/10 Économie énergétique 9/10 Rapport qualité/prix 6,5/10

Profil de Audi Q8 Sportback e-tron 2024 Photo : D.Heyman

