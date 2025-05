Audi envisage de vendre Italdesign pour réduire ses coûts

Selon les représentants syndicaux italiens, le constructeur Audi aurait mis en vente Italdesign, son emblématique studio italien de design et d’ingénierie. L’information a été rapportée par le quotidien Il Corriere della Sera, précisant que l’entreprise est actuellement en vérification diligente et en processus d’évaluation en vue d’une possible transaction.

Un rassemblement des employés est prévu le 12 mai au siège social d’Italdesign à Moncalieri, au sud de Turin, afin de discuter de l’avenir de la firme.

Une vente stratégique dans un contexte de coupes budgétaires massives

Cette potentielle vente s’inscrit dans une vaste stratégie de réduction des coûts menée par le PDG du groupe Volkswagen, Oliver Blume, alors que l’entreprise fait face à un ralentissement du marché européen et à une concurrence féroce des constructeurs chinois.

Audi, qui vit des difficultés financières, a fermé son usine de Bruxelles plus tôt cette année et prévoit d’ici à 2029 la suppression de quelque 7500 postes en Allemagne pour économiser un milliard d’euros par an. Sa marge opérationnelle n’était que de 1,5 % au premier trimestre, un chiffre bien en deçà des attentes du marché.

Concept Italdesign inspiré par Audi, 2023 | Photo : Italdesign

Italdesign : un joyau de l’histoire automobile

Fondée en 1968 par Giorgetto Giugiaro — l’un des plus grands noms du design automobile — et Aldo Mantovani, Italdesign a signé des modèles légendaires comme la Volkswagen Golf de la première génération, l’Audi 80, la Lotus Esprit, la BMW M1 ainsi que plusieurs Fiat populaires comme la Panda, la Uno et la Punto.

Mais Italdesign, c’est bien plus que du dessin de carrosserie : la firme s’est aussi illustrée dans l’ingénierie, la mise au point de prototypes et la production de séries ultra-limitées.

Volkswagen a acquis 90,1 % d’Italdesign en 2010 par l’intermédiaire de Lamborghini, filiale d’Audi, puis le reste des parts en 2015, devenant l’unique propriétaire. Giorgetto Giugiaro et son fils Fabrizio ont alors quitté l’entreprise pour fonder leur propre studio, GFG Style.

Un avenir incertain pour les 1000 employés

Avec environ 1000 travailleurs répartis en Europe, en Chine et aux États-Unis, Italdesign est à la fois un incubateur de créativité interne pour le groupe Volkswagen et un prestataire mondial qui a collaboré avec d’autres constructeurs, y compris des firmes chinoises. Parmi ses réalisations récentes, on retrouve des concepts novateurs et des modèles de production clé, comme l’Audi Q2.

La vente d’Italdesign, si elle se concrétise, marquerait un tournant majeur pour Audi et soulèverait des questions sur l’avenir de la firme dans l’écosystème du design automobile mondial.