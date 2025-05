Alors que les tarifs douaniers de l’administration américaine suscitent de vives critiques à l’échelle mondiale, ils semblent néanmoins forcer certains constructeurs étrangers à planifier plus de production aux États-Unis.

Le groupe Volkswagen (VW), géant de l’industrie automobile allemande, en est un exemple frappant. Selon plusieurs sources, des négociations sont en cours entre l’entreprise et la Maison-Blanche pour la construction d’une usine Audi sur le sol américain.

Dans l'usine mexicaine de Audi, à San José Chiapa | Photo : Audi

Audi, un maillon stratégique

Contrairement à la marque Volkswagen qui assemble déjà certains modèles aux États-Unis, Audi n’y possède encore aucune installation de production. La majorité de ses véhicules destinés au marché américain proviennent d’Europe, à l’exception du Q5, fabriqué au Mexique — un pays désormais visé par des tarifs punitifs.

Oliver Blume, PDG du groupe VW, a récemment confirmé à la Frankfurter Allgemeine que des discussions actives ont lieu avec les autorités américaines.

Pour Audi, les États-Unis restent un marché crucial. Suspendre les livraisons en réponse aux nouveaux tarifs n’est qu’une mesure temporaire. La solution à long terme, selon Blume, passe par la production locale.

Porsche, un cas à part

Si Audi se voit forcée de s’adapter, Porsche, une autre marque du groupe VW, adopte une posture différente. En raison de son positionnement plus haut de gamme et ses volumes de vente moindres, elle peut absorber les hausses de prix sans trop d’impact sur sa clientèle. Elle ne prévoit donc pas de production locale, du moins pour l’instant.

Une usine américaine, mais pas avant plusieurs années

Même si un accord est trouvé, ne vous attendez pas à voir des Audi « Made in USA » dès demain. Construire une usine, trouver les bons fournisseurs et former la main-d’œuvre prend du temps. Donald Trump lui-même l’a reconnu, laissant entendre qu’il pourrait accorder des délais ou des exemptions pour permettre aux constructeurs de s’ajuster.