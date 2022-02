Plus de 32 000 véhicules rappelés chez Porsche et Audi

Porsche et Audi procèdent au rappel d’un peu plus de 32 000 véhicules des années modèles 2020 et 2021 afin de régler un problème avec l’alignement de l’essieu arrière. Transports Canada explique que sur certains véhicules, le réglage du parallélisme des roues arrière n’a pas été vérifié dans le cadre d’un précédent rappel.

Conséquemment, « la direction pourrait tirer d’un côté ou de l’autre et les pneus pourraient s’user de façon inégale. Si vous continuez de conduire le véhicule dans ces conditions, la traction pourrait être réduite. Éventuellement, un pneu pourrait présenter une défaillance et perdre sa pression d’air. »

Bien sûr, un pneu qui montre une défaillance pourrait entraîner une perte de contrôle et du coup augmenter les risques d’accident.

La campagne touche pratiquement tous les véhicules Audi 2020-2021, mais pas nécessairement chaque version de chaque gamme. Certaines RS5 2019 sont aussi visées. Seuls les véhicules qui ont fait l’objet d’un précédent rappel de la suspension arrière (pour un écrou qui pourrait céder et entraîner un désalignement soudain de l’arrière) et qui n’ont pas été correctement alignés par la suite sont concernés par la nouvelle campagne. Bien que les pièces utilisées pour remédier au défaut précédent semblent être en parfait état, la procédure de rappel ne comprenait pas d’instructions pour que les concessionnaires réalignent l’essieu arrière une fois la réparation effectuée.

Photo : Audi Audi A4

Voici comment Audi explique la situation :

« Comme une vérification de l’alignement de la suspension de l’essieu arrière n’était pas incluse à l’origine lors de l’exécution du rappel 42L1, cela peut entraîner un déplacement du parallélisme des roues. Il pourrait en résulter une usure prématurée et inégale des pneus, entraînant une diminution de la traction. »

Selon Audi, les propriétaires peuvent remarquer un comportement étrange au niveau de la direction et du freinage, ainsi qu’une usure anormale de la bande de roulement des pneus arrière. Et puisque l’écrou en question a été utilisé sur à peu près tout ce qu’Audi fabrique, la compagnie a beaucoup de vérifications à faire.

Notez que la R8 est le seul modèle Audi qui n’est pas concerné par la campagne. Du côté de Porsche, seul le Cayenne (2020 et 2021) est rappelé.

Voici la procédure qui sera suivie par Audi, telle que rapportée sur le site de Transports Canada. « Audi doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour vérifier l’alignement à l’arrière, ainsi que le corriger au besoin. De plus, le concessionnaire inspectera les pneus arrière afin de vérifier la présence de signes d’usure prématurée et irrégulière en raison de ce problème, et remplacera ces pneus au besoin. »

Quant au nombre d’unités touchées au Canada, on parle de 4361 unités chez Audi, 103 chez Porsche avec le Cayenne.