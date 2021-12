Vous pensez à un véhicule de remplacement ? Votre véhicule actuel à de plus en plus de problèmes? Voici six avantages à acheter une voiture d'occasion plutôt qu’une neuve.

Lorsqu'il est temps d'acheter un véhicule de remplacement, de nombreuses options viennent à l'esprit. L'une de ces options est d'acheter une nouvelle voiture ou d'opter pour un véhicule d'occasion de qualité. Les deux sont d'excellentes options, mais l'achat d'un véhicule d'occasion comporte de nombreux avantages supplémentaires, allant d'économies initiales à des taux d'assurance inférieurs.

Avantages :

1. Coût initial

Bien sûr, acheter quoi que ce soit d'occasion signifie faire des économies. Cela dépend bien entendu du modèle ou de l’année, mais c’est presque certain que vous économiserez beaucoup d’argent en allant vers l’occasion.

Bien que 2021 inaugure l'une des demandes les plus élevées que nous ayons jamais vues pour les voitures d'occasion, le prix moyen des véhicules d'occasion reste nettement à celui des véhicules neufs. Ainsi, vous économiserez sur des couts reliés à la perte de valeur de votre véhicule neuf, mais aussi à ses entretiens.

Ces gains pourraient servir à acheter un véhicule d’occasion plus luxueux.

2. L’empreinte écologique

La production d’une auto neuve génère une empreinte carbone importante. Une étude réalisée par Toyota en 2004 démontre que 28% des émissions polluantes d’une voiture tout au long de sa vie proviennent de sa fabrication. Il faut ajouter aux émissions de gaz à effet de serre, les déchets et les autres dégâts sur l’environnement (déforestation, perte de la biodiversité, etc.) causés par la production d’une nouvelle voiture. On estime qu’il faut entre 100 000 et 150 000 km pour rentabiliser l’achat d’un véhicule neuf sur les économies de CO2. Cela fait partie du calcul de l’énergie grise d’une voiture. Bien entendu, si la voiture est hors d’usage, il n’est plus question de la vendre, mais il est toujours possible de recycler sa voiture et de la vendre pour les pièces.

3. Taux d'assurance

Votre taux d'assurance automobile est une autre raison d'envisager l'achat d'une voiture d'occasion plutôt qu'une nouvelle voiture. Une voiture neuve a une valeur plus élevée lorsque vous l'achetez et coûte généralement plus cher à réparer en cas d'accident. Une fois que vous avez trouvé votre véhicule, il est possible d’utiliser un comparateur d’assurance auto Ornikar afin de connaitre les couts réels qui seront rattachés à votre nouveau véhicule.

4. Plus d'options

En allant chez un concessionnaire de voitures d'occasion, vous aurez un large éventail de marques, de modèles et de styles de carrosserie à tester et à choisir. De plus, certains concessionnaires plus importants peuvent même proposer un modèle particulier dans différents niveaux de finition et couleurs. Si vous êtes indécis par rapport à une marque ou modèle, c’est un très bon moyen élargir vos horizons.

5. Historique détaillé du véhicule

De plus, si le propriétaire précédent a été méticuleux dans son entretien, vous pouvez même obtenir une liste de tous les entretiens effectués. C'est juste une assurance supplémentaire que vous obtenez un véhicule d'occasion de qualité.

6. Les voitures durent plus longtemps que jamais

Il y a des décennies, 200 000 km correspondaient au moment où un véhicule atteignait la fin de sa durée de vie utile. La technologie et les processus d'assemblage d'aujourd'hui garantissent que les voitures durent plus longtemps que jamais. En fait, les experts de l'industrie disent qu'ils sont conçus pour durer plus de 400 000 km , étant donné que vous suivez le programme d'entretien de routine du fabricant.

Ainsi, la voiture d’occasion que vous convoitez avec un odomètre de 50 000 km n’a fait qu’environ 10 % de sa durée de vie estimée; à condition qu’elle soit bien entretenue et que vous continuerez à le faire.