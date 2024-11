La série sur Ayrton Senna à l’affiche le 29 novembre

Une nouvelle série qui risque de ravir les amateurs de courses automobiles et spécialement de Formule 1 s’apprête à prendre l’affiche sur la plateforme Netflix. Nous vous en avons déjà fait part, mais maintenant que la date de la diffusion approche, il est temps de vous le rappeler, surtout qu’une nouvelle bande-annonce vient d’être partagée.

La minisérie Senna va retracer la vie du légendaire pilote brésilien Ayrton Senna, qui est tristement décédé le 1er mai 1994 sur le circuit d’Imola, en Italie. Le premier épisode devrait apparaître sur les écrans le 29 novembre prochain.

Le 1er mai dernier, les responsables publiaient la première bande-annonce, dans le cadre du 30e anniversaire du décès du pilote. Maintenant, on a droit à la bande-annonce complète, qui nous donne un aperçu plus complet de tout ce qui nous attend à l’intérieur de cette série qui va compter six épisodes.

En gros, la série, qui comportera un peu de fiction, va s’amorcer avec les débuts de la carrière internationale du triple champion du monde, alors qu’il s’installait en Angleterre pour courir en Formule Ford. Il sera possible de voir son ascension, ainsi que ses succès, menant à la date fatidique du 1er mai 1994.

Ayrton Senna a remporté 41 victoires en Formule 1, derrière 161 départs. Il a été champion en 1988, 1990 et 1991.

L’acteur Gabriel Leone tient le rôle principal. Netflix a collaboré avec la maison de production brésilienne Gullane pour la réalisation de cette série.

Parions que les téléspectateurs seront nombreux devant leurs écrans le 29 novembre prochain.