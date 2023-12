Deux films sur le sport automobile bientôt à l’affiche

Les amateurs de films sur le sport automobile vont être comblés pendant le temps des fêtes, alors que non pas un, mais deux films vont prendre l’affiche.

Le 25 décembre, on aura droit à la première de Ferrari, une œuvre qui est basée sur la biographie du grand patron de la marque, Enzo Ferrari, publiée en 1991.

Puis, le 3 janvier, ce sera le film Race for Glory, qui va nous permettre d’assister à une reconstitution historique du championnat de rallye de 1983, au début de l’ère du groupe B pour les connaisseurs, une époque qui nous a permis d’assister à la naissance de voitures spectaculaires. Et en 1983, à une bataille épique entre deux philosophies ; l’approche quattro à traction intégrale d’Audi, et la configuration à propulsion de Lancia, qui s’en tenait à cette façon de faire, malgré les avantages apparemment évidents du rouage intégral.

En 1982, c’est Audi qui avait remporté le championnat. On vous laisse le loisir d’aller voir le film pour connaître le dénouement de 1983.

Le nouveau film Race for Glory Photo : HanWay Films

Au cours des dernières années, on a eu droit à deux excellents films sur le sport automobile, soit Rush, qui nous a fait revivre le championnat du monde de Formule 1 de 1976 et la guerre entre James Hunt et Nikki Lauda, ainsi que Ford vs Ferrari. Ce dernier racontait les efforts de Ford pour détrôner Ferrari à la célèbre course des 24 heures du Mans, lors de la deuxième moitié des années 60.

Avec le film Ferrari, nous aurons droit à une interprétation d’Adam Driver dans le rôle principal. Dans le cas de Race for Glory, la vedette sera Daniel Brühl, qui a incarné Niki Lauda dans le film Rush.

On vous revient en janvier avec un compte rendu de ces longs métrages, que votre humble serviteur se fera un devoir d’aller visionner sur grand écran.