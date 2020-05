La capacité d’une Porsche Taycan bientôt chez Kia ?

Kia proposera des véhicules électriques offrant autant de capacité que la Porsche Taycan en matière de recharge.

La technologie en matière d’électrification évolue à une vitesse vertigineuse. Il n’y a pas si longtemps, mis à part ce qui était proposé chez Tesla, on s’émerveillait devant un véhicule électrique offrant 200 kilomètres d’autonomie.

Aujourd’hui, le seuil de la respectabilité est à 400. Il en va de même pour la capacité de la batterie, du temps de recharge, de la puissance, etc.

Souvent, bien sûr, c’est sous la carapace de véhicules plus chers et plus luxueux qu’on retrouve les meilleures possibilités. La Porsche Taycan, par exemple, plus récente sur le marché, est la seule voiture de série proposant une capacité de 800 volts. La version de production du Audi e-tron GT en profitera également. Ensuite, c’est chez Kia qu’on va la retrouver.

Oui, Kia.

Photo : Kia Prototype Kia Futuron

En fait, la firme sud-coréenne prévoit lancer pas moins de 11 modèles électriques à travers le monde d’ici 2025 et elle a confirmé que certains seront équipés d’un système de 800 volts. Ce dernier promet de réduire les temps de recharge tout en diminuant le poids du groupe motopropulseur.

Kia souhaite faire connaître son approche lorsqu’elle lancera sa nouvelle génération de voitures électriques sur le marché européen en 2021. Elle n’a pas encore donné de détails sur les modèles qui sont attendus, mais elle a révélé qu’ils seront construits sur une plateforme développée spécifiquement pour véhicules électriques. L’un d’entre eux « brouillera les frontières entre les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires sport », une allusion peu subtile au fait que le concept Imagine qui a été dévoilé en 2019 va passer à la production.

Photo : Kia Prototype Kia Imagine, arrière

La construction de produits électriques sur une plateforme spécialement conçue à cet effet sera une première pour la marque. Ses deux propositions actuelles, le Niro EV et le Soul EV, sont des variantes électrifiées de modèles à essence. Kia développe également une technologie de batterie qui promet de fournir jusqu’à 500 kilomètres de liberté. Elle espère que les investissements qu’elle réalise convaincront un nombre croissant d’acheteurs de renoncer à l’essence une fois pour toutes.

Cette approche va faciliter l’intégration de technologies telles qu’un système de charge de 800 volts. Kia va bien sûr conserver son approche « grand public ». C’est pourquoi elle proposera également un système de recharge de 400 volts, question de garder un certain contrôle sur les coûts.

La firme croit que les automobilistes qui passent beaucoup de temps sur la route seront prêts à payer plus cher pour un système de 800 volts, car ce dernier offrira des temps de recharge « inférieurs à 20 minutes » avec une borne appropriée. Pour les autres, le système à 400 volts fera l’affaire et coûtera moins cher.

Photo : D.Boshouwers Kia Soul EV 2020

« Certains modèles, en particulier ceux destinés aux acheteurs plus soucieux des coûts, offriront une capacité de charge de 400 volts ; la charge de 800 volts ne sera pas simplement réservée aux modèles phares de Kia, mais là où elle correspond le mieux au profil d’utilisation d’une gamme de modèles particulière », a déclaré Pablo Martinez Masip, directeur de la planification et de la tarification des produits de la division européenne de Kia. Il a ajouté que les deux systèmes seront compatibles avec les bornes de recharge que l’on retrouve dans nos domiciles ou en public.

Kia a qualifié l’Europe de « point focal pour la croissance des ventes de véhicules électriques dans le monde », une déclaration qui reflète l’immense pression que les réglementations gouvernementales exercent sur les entreprises de tout le secteur automobile pour qu’elles réduisent les émissions de CO2 de leur parc. La plupart des 11 modèles électriques qu’elle prévoit de lancer dans le monde seront vendus de l’autre côté de l’Atlantique, mais l’entreprise pense également à l’échelle mondiale. Elle vise des ventes annuelles de 500 000 unités à travers le monde d’ici 2026. Elle n’a cependant pas révélé où en est l’Amérique du Nord dans son plan global d’électrification.