Batterie Volkswagen : 93 % de capacité après 100 000 km

• La batterie du VW ID.3 peut conserver 93 % de sa capacité après 100 000 km, selon une nouvelle étude.

C’est un fait connu, les batteries des véhicules électriques perdent de leur efficacité avec le temps. Jusqu’à quel point ? Ça varie d’un modèle à un autre, ce qui fait qu’il est difficile d’établir une norme précise.

Toutefois, un test intéressant réalisé par l’Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC), basé en Allemagne, vient montrer que la batterie du Volkswagen ID.3 résiste bien à l’épreuve du temps.

L’unité d’un modèle ID.3 Pro S a été soumise à des tests rigoureux sur l’équivalent d’une distance de 62 137 miles, soit 100 000 km. Au bout de l’exercice, on en est arrivé à la conclusion qu’elle avait conservé 93 % de sa capacité d’origine, un chiffre supérieur à ce que Volkswagen elle-même anticipe pour la même distance, soit 74 %.

Volkswagen ID.3 électrique Photo : Volkswagen

Et le modèle a été testé sans répit. À titre d’exemple, la voiture a été mise sous tension en utilisant la recharge rapide aussi souvent que possible. On sait que cette dernière est plus dommageable à long terme. L’ID.3 est également restée branchée pendant plusieurs jours et a été rechargée à 100 % fréquemment, alors qu’on recommande souvent de limiter la chose à 80 %. Volkswagen ne recommande bien sûr pas aux propriétaires d’adopter ce genre de comportement avec leur véhicule électrique.

Fait intéressant, la batterie du ID.3 a une capacité de 82 kWh, mais seuls 77 kWh sont utilisables. Les 5 kWh de différence servant de tampon pour assurer sa longévité. La chose a été soulignée par l’organisme, car certains constructeurs n’affichent pas la différence entre la capacité brute et réelle de leur batterie.

L’ADAC indique qu’elle va effectuer d’autres tests sur la batterie de l’ID.3 pour lui permettre d’atteindre la barre des 160 000 km. Et pourquoi cette marque ? Parce que c’est le nombre de kilomètres maximal inscrit sous la garantie.

Et si le test concerne un véhicule qui n’est pas vendu ici, sachez que ses organes sont partagés par l’ID.4 qui est proposé chez nous. Les propriétaires de ce modèle peuvent donc s’attendre à une durabilité similaire.