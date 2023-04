Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, lors de l'annonce des détails de la future usine de cellules de batteries devant les citoyens de St. Thomas et d'autres invités. Photo : Volkswagen

• La nouvelle usine de batteries pour véhicules électriques de Volkswagen, qui sera construite en Ontario, pourrait être la plus grande de ce type de VW au monde.

• Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a confirmé que le Canada avait accordé 13 milliards en subventions à VW.

• Le Premier ministre affirme également que l'usine rapportera à terme 200 milliards à l'économie canadienne.

À la veille de la Journée de la Terre, le gouvernement canadien a officiellement accueilli Volkswagen pour son projet de construction d'une nouvelle usine massive de batteries pour véhicules électriques à St. Thomas, en Ontario.

Le constructeur automobile allemand investit 7 milliards de dollars dans l'usine, mais il recevra également 13 milliards en subventions du gouvernement fédéral au cours de la prochaine décennie. Le Premier ministre Justin Trudeau l'a confirmé aujourd'hui dans un discours prononcé devant des représentants du gouvernement et de VW à St. Thomas. Il a toutefois ajouté que le gouvernement estime que l'usine ajoutera 200 milliards à l'économie canadienne.

L'usine devrait employer plus de 3000 personnes et entraîner la création de nombreux autres emplois indirects (30 000, selon le Premier ministre Trudeau).

La future usine de batteries de Volkswagen en Ontario Photo : Volkswagen

La nouvelle usine sera la plus grande de son genre de Volkswagen en Amérique du Nord, mais elle pourrait devenir sa plus grande au niveau mondial, selon Frank Blome, PDG de PowerCo, une filiale de VW qui fabrique des batteries pour véhicules électriques.

Aux yeux de plusieurs analystes de l'industrie, les 13 milliards en subventions représentent un montant important, mais aussi le prix à payer pour que VW choisisse le Canada pour son usine de batteries et non les États-Unis. Rappelons que les États-Unis ont récemment adopté la Loi sur la réduction de l'inflation, qui offre également d'importantes subventions aux constructeurs automobiles.

Volkswagen affirme que l'usine disposera de six lignes de production et produira des batteries pour un million de véhicules électriques. La plupart des 25 nouveaux modèles de VÉ que l'entreprise prévoit de lancer dans les années à venir et au cours de la prochaine décennie recevront des batteries de la future usine de St. Thomas.

Pour l'Ontario et son secteur automobile, qui a connu des années tumultueuses au cours des deux dernières décennies, il s'agit certainement d'une bonne nouvelle parmi d'autres au cours des trois dernières années. Vic Fedeli, ministre ontarien du développement économique, de la création d'emplois et du commerce, a déclaré : « Il s'agit du plus gros investissement dans le secteur automobile de l'histoire de la province. Il s'agit d'un redressement complet du secteur automobile en trois ans. Nous sommes de retour. L'Ontario est de retour. »