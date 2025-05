Avec le Québec, la Colombie-Britannique a été la province chef de file dans le passage à la mobilité électrique au Canada. Maintenant, elle suspend son programme d'incitatifs pour les véhicules électriques afin de revoir la meilleure voie à suivre « en cette période d’instabilité économique », comme indiqué dans un rapport de mise à jour sur les véhicules zéro émission publié cette semaine.

Cette décision est également en partie une réaction à la fin, par le gouvernement fédéral, de son propre programme d'incitatifs pour les véhicules électriques en janvier dernier. Cela exerçait déjà une pression à la baisse sur les ventes de véhicules électriques, qui ne fera qu'augmenter avec la suspension du programme de la Colombie-Britannique. Rappelons que le Québec réduit graduellement les montants versés dans le cadre de son propre programme d'incitatifs et prévoit d'y mettre fin complètement d'ici 2027.

Une camionnette Rivian à Vancouver | Photo : Rivian

Tout cela est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs qui magasinent un véhicule électrique, ainsi que pour les constructeurs et les concessionnaires de la Colombie-Britannique, qui devront vendre leurs stocks de véhicules électrifiés sans l’appui de cet incitatif.

Le Groupe des constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada (GAC), qui représente 16 constructeurs automobiles étrangers opérant au Canada, a déjà réagi à la décision du gouvernement de la Colombie-Britannique, se disant « consterné » par cette décision ; il accuse le gouvernement de rendre difficile, voire impossible, pour les constructeurs automobiles d'atteindre les objectifs de vente de véhicules électriques de la province.

« Les constructeurs automobiles investissent massivement et contribuent à la transition vers l'électrification, mais ils font face à d'importants obstacles. Les gouvernements doivent se concentrer sur des politiques visant à soutenir la demande de VZE, et non à compliquer la transition pour les conducteurs. » • David Adams, président et chef de la direction du GAC

Le groupe demande qu'en l'absence d'incitatifs, la Colombie-Britannique mette maintenant de côté son mandat de vente de VZE exigeant que les constructeurs automobiles et leurs concessionnaires vendent 90 % de véhicules électriques d'ici 2030.

Une borne de chargement à Nanaimo | Photo : BC Gov

Le gouvernement de la Colombie-Britannique affirme avoir investi 650 millions de dollars dans l'adoption de véhicules électriques par les consommateurs et dans la construction d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, l'une des plus développées au Canada. La suspension du programme d'incitatifs fait partie d'un examen plus large de son programme CleanBC, dont les détails seront annoncés prochainement.

Il précise également que le financement du programme de rabais pour les véhicules de tourisme Go restera en place jusqu'au 15 mai, ce qui signifie que les résidents de la Colombie-Britannique peuvent toujours demander un rabais sur les véhicules électriques achetés ou loués avant cette date.