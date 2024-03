Avec un nombre croissant de véhicules électriques sur les routes de la Colombie-Britannique, les besoins en matière de recharge deviennent de plus en plus grands. Bonne nouvelle alors qu’un communiqué du ministère de l’Énergie, des Mines et de l’innovation en matière de faibles émissions de carbone indique que le budget de cette année prévoit un montant de 30 millions pour étendre « l’autoroute électrique » de la province.

En gros, les propriétaires de véhicules électriques peuvent s’attendre à ce que 500 bornes publiques soient ajoutées au réseau de recharge, ce qui va porter le nombre total de stations à 5000, nous rappelle le site Automotive News, qui rapporte cette nouvelle.

La ministre de l’Énergie, Josie Osborne, a expliqué que son gouvernement est bien au fait que les propriétaires de véhicules électriques souhaitent être certains de pouvoir recharger facilement leur véhicule, qu’importe l’endroit où ils se trouvent sur le territoire.

Le ministère indique que le programme de recharge publique donne la priorité aux demandes de projets qui comblent des lacunes géographiques dans le réseau de recharge existant, afin de s’assurer que chaque communauté de la Colombie-Britannique ait accès à une station de recharge rapide.

Journée BC EV Drive and Ride, mai 2023 Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Le programme donnera également la priorité aux projets situés dans des endroits très accessibles au public, tels que les centres communautaires, les bibliothèques et les aires de repos des autoroutes.

Le programme CleanBC Go Electric Public Charger fournit jusqu’à la moitié du coût de l’équipement et de l’installation, jusqu’à un maximum de 80 000 $ par station de recharge rapide. Pour les stations appartenant à des communautés autochtones, la remise peut atteindre 130 000 $, soit 90 % des coûts.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique s’est fixé comme objectif d’avoir 10 000 stations de recharge sur son territoire d’ici à 2030. Les ajouts annoncés lui permettent de faire un pas de plus vers la réalisation de ce but.