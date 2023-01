• Bentley connaît une troisième année consécutive de croissance au chapitre des ventes.

• Le VUS Bentayga continue d’être le modèle le plus populaire de la marque avec 42 % des ventes de l’entreprise.

• Trois années de hausse en pleine période pandémique ; voilà qui promet pour la suite des choses chez Bentley.

Depuis 2019, Bentley ne cesse de voir ses ventes croître d’année en année. Si vous cherchiez une autre preuve que l’écart entre les plus nantis de la planète et le commun des mortels se creuse, en voici un autre indice.

En 2022, la firme a écoulé 15 174 modèles, une hausse de 4 % par rapport à 2021, alors que 14 659 unités avaient été vendues. Sans surprise, le véhicule le plus populaire a été le VUS Bentayga. Ce dernier a représenté 42 % des résultats de l’entreprise. C’était 40 % l’an dernier.

Évidemment, l’arrivée du modèle il y a six ans a grandement contribué aux hausses que la compagnie enregistre depuis ce temps. C’est aussi un reflet de l’économie alors que la planète compte de plus en plus de gens ayant les moyens de se payer ce type de produit de luxe.

Photo : Bentley Bentley Continental GT

La Continental GT (coupé et décapotable) a été le deuxième modèle le plus vendu avec 30 % des ventes.

La Flying Spur est responsable du reste des ventes du constructeur en 2022. La nouvelle variante hybride du modèle a compté pour le tiers des résultats de ce véhicule. Au Royaume-Uni, elle a retenu l’attention du deux tiers des consommateurs, un record sur la planète.

Photo : Bentley Bentley Continental Flying Spur

Une fois de plus, l’Amérique a été le moteur de la croissance pour Bentley. Les ventes ont crû de moins d’un pour cent, mais à l’échelle de la planète 28 % des Bentley vendus sont en Amérique du Nord (4221 véhicules). La Chine, Hong Kong et Macao arrivent en deuxième position avec 4033 transactions, soit 25 % des ventes de la marque. L’Europe suit avec 19 %, suivie de l’Asie-Pacifique avec 13 %, puis du Royaume-Uni avec 10 %.

L’heure était à la réjouissance chez Bentley.

« Dans ce qui a été une autre année d’imprévisibilité, l’entreprise a surmonté d’importants obstacles et a fait preuve d’une grande résilience pour réaliser la troisième année consécutive de ventes record. Cela souligne la force de notre marque, notre excellence opérationnelle et la forte demande mondiale par marché et par modèle », a déclaré Adrian Hallmark, le président et directeur général de Bentley.

Et tout cela dans un contexte de pandémie et de période difficile pour l’industrie. Il est toutefois vrai que lors de situations du genre, les constructeurs de grand luxe ne sont pas touchés aussi durement.