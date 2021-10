Un prix de départ de 105 000 $ pour la Lucid Air au Canada

Lucid a cogné un double dans le champ nord aujourd'hui avec l'annonce des prix canadiens de la berline Air et l’ouverture d'un premier espace de vente au détail au Canada.

La berline électrique Lucid Air coûtera aux minimum 105 000 $ au Canada. Pour le constructeur automobile, il s’agit d’une première annonce de la sorte à l'extérieur des États-Unis.

Il existe quatre versions distinctes de l’Air et la plus chère offre une autonomie étonnante de 836 km.

Le modèle de base Air Pure est doté d'un groupe motopropulseur de 480 chevaux, son autonomie se chiffre à 653 km et son PDSF est 105 000 $.

S’ils veulent davantage, les acheteurs peuvent opter pour l'Air Touring qui bénéficie d'une plus grande puissance (620 chevaux), tout en offrant la même autonomie. Elle est proposée à partir de 129 000 $.

Un cran plus haut dans la gamme, on trouve la Grand Touring, plus richement équipée évidemment. Pour le prix modique de 189 000 $, les acheteurs disposent d'un groupe motopropulseur de 800 chevaux et d'une autonomie largement supérieure, puisqu’elle passe à 830 km.

Il y a, enfin, la Dream Edition, disponible en deux configurations différentes. La première optimise l’autonomie, qui atteint 836 km, en offrant une puissance de 933 chevaux. La seconde accorde la priorité aux performances avec ses 1 111 chevaux et une autonomie de « seulement » 758 km. Curieusement, ces variantes portent respectivement les noms Range et Performance. Il est à noter que Lucid traite cette version comme une édition de lancement et ne prévoit d'en produire que 520 au total.

Photo : Lucid Motors La Lucid Air

Lucid invite les consommateurs canadiens à passer leurs commandes en ligne dès aujourd'hui et demande un dépôt de 400 $ pour l'Air Pure et 1 300 $ pour les Touring et Grand Touring. La production est déjà en cours et Lucid espère commencer à livrer les produits finis aux clients avant même que le calendrier ne bascule en novembre.

Le Lucid Studio à Vancouver

Pendant ce temps, Lucid est sur le point d'ouvrir son premier espace canadien de vente au détail. Ce Lucid Studio ouvrira ses portes officiellement au CF Pacific Centre de Vancouver le 16 octobre. Il comprendra des innovations comme la réalité augmentée (via un configurateur VR 4K) pour séduire les acheteurs et leur montrer toutes les options qu'ils peuvent choisir (couleurs extérieures, finitions, matériaux intérieurs, etc.) pour rendre leur Air plus personnalisée... et plus chère.

Lucid prévoit ouvrir un deuxième espace canadien dans la région de Toronto en 2022. Attendez-vous à ce que Montréal et probablement d'autres endroits suivent.

.. Version Puissance Autonomie (attendue) Prix Lucid Air Pure 480 ch 653 km 105 000 $ Lucid Air Touring 620 ch 653 km 129 000 $ Lucid Air Grand Touring 800 ch 830 km 189 000 $ Lucid Air Dream Ed. (Range) 933 ch 836 km 229 000 $ Lucid Air Dream Ed. (Performance) 1,111 ch 758 km 229 000 $