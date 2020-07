De nos jours, l’écart entre ce que propose un modèle appartenant à une marque de luxe et les versions plus cossues des modèles de marques dites génériques n’est pas très grand. Même que souvent, on retrouve pratiquement le même niveau d’équipement alors que la qualité de finition est comparable.

Pour une réelle différence, il faut se déplacer chez les constructeurs de grand luxe comme Rolls-Royce et Bentley, là où il est souvent possible d’observer des trucs vraiment différents. Au prix où ces compagnies vendent leurs produits, elles n’ont pas vraiment le choix.

La dernière innovation qui a retenu notre attention, c’est du côté de la Bentley Flying Spur qu’on la retrouve avec ce que la firme appelle du « bois tridimensionnel ». En fait, les boiseries que l’on retrouve à l’intérieur des portières produisent le même effet que le cuir matelassé des sièges qui présente des motifs en forme de diamants. L’effet est plutôt spectaculaire.

Pour en arriver à un tel résultat, chaque panneau de custode est fabriqué à partir d’un seul bloc de bois. Bentley utilise soit du bois de noyer ou de cerisier américain. Ils commencent par usiner l’arrière du rondin pour qu’il corresponde à un gabarit de panneau de porte en aluminium moulé sous pression. Il est ensuite collé audit gabarit, puis le travail des artisans qualifiés commence. Ces derniers sculptent le bois sur sa surface tridimensionnelle avec une défonceuse à plusieurs axes, avec une tolérance de 0,1 mm. Ils finissent ensuite les coupes à la main pour obtenir un résultat parfait. Enfin, une laque est appliquée pour obtenir la couleur et la texture souhaitées par Bentley.

Photo : Bentley Bentley Flying Spur 2021, boiserie en 3D

Cette approche avec du bois 3D avait été vue pour la première fois avec le EXP 10 Speed 6. La réaction positive provoquée par cette nouvelle façon de faire a convaincu la compagnie que cette dernière devait se retrouver dans un modèle de production.

« Le bois tridimensionnel est le plus récent élément de design intérieur que nous avons fait passer du concept à la voiture de production, a déclaré Brett Boydell, responsable du design intérieur de la Flying Spur. Il est en parfaite harmonie avec le cuir tridimensionnel matelassé de l’habitacle et crée un environnement encore plus spécial pour ceux qui sont au volant ».

Au total, on trouve 150 diamants sculptés dans le bois de la Flying Spur. Pour l’instant, la grande berline est la seule Bentley avec laquelle cette option est offerte. D’autres modèles l’offriront éventuellement, c’est une évidence. Ce type de design pourrait un jour être transposé dans des voitures de masse en utilisant des procédés moins coûteux et l’impression en 3D, par exemple.

Photo : Bentley Bentley Flying Spur 2021, intérieur