Les berlines compactes préférées des assureurs

Que cela soit pour une voiture neuve ou d’occasion, un mécanisme important et primordial est de vérifier le cout d’assurance pour votre nouvelle acquisition. Ce dernier point est très souvent oublié de la plupart des Français, mais oh combien important. Avec la généralisation du web, ces dernières années des sites de comparateur d’assurance ont vu le jour. Tous ces comparateurs nous proposent de mettre en compétition les différentes offres des assureurs. Mais aucune ne nous informe sur les véhicules les moins chers à assurer. Le comparateur d’assurance a effectué une étude à ce sujet et nous liste les véhicules neufs les moins chers à assurer. Information pertinente à savoir avant de commencer sa sélection.

Bien évidemment, plusieurs autres facteurs externes affecteront le montant final de votre assurance, tels que votre lieu de résidence ainsi que votre historique d’assurance. Ce palmarès a donc pour but de vous donner une idée générale du marché de l’assurance, mais aucun montant fixe ne peut être avancé.

En règle générale, il n’est pas toujours payant de conserver le même assureur pendant des années. Dans ce cas-là, la fidélité ne paye pas toujours. Dans certains pays, comme au Canada, les automobilistes prennent l’habitude de comparer les assureurs dès le début du processus d’achat automobile. Mieux encore, ils font cet exercice tous les ans pour s’assurer d’avoir toujours le meilleur prix.

En France, les automobilistes se souviennent qu’il faut également prendre en compte l’assurance du véhicule souvent après avoir commandé la nouvelle voiture. Dans le budget automobile, l’assurance auto peut représenter une part importante du budget et qui est très souvent sous-estimée. Pourtant, avec des centaines d'euros d'écart selon les modèles, ce sont à la clé des milliers d'euros qui sont en jeu en quelques années. Et si vous souhaitez vous montrer économe sur votre assurance, mieux vaut fuir certains modèles selon l'étude de Lecomparateurassurance.com.

Selon cette étude, les experts ont établi une liste des véhicules les moins chers à assurer en France :

1. Dacia Logan

2. Honda Civic

3. Ford Focus

4. Kia Ceed

5. Opel Astra

Sur 16 véhicules étudiés, rien d’étonnant de voir que ce sont des véhicules parmi les moins chères du marché. Les véhicules les plus chers à assurer nous viennent tous d’Allemagne. La Classe A de Mercedes, la Golf de Volkswagen et, surtout, la Série 1 de BMW s'affichent comme les berlines compactes les moins appréciées par les assureurs. À l'exception d'Opel, tous les constructeurs allemands sont d'ailleurs affichés en queue de peloton.

Les constructeurs français profitent de cotisations plus économiques pour leur C4, Mégane et 308, mais demeurent assez loin du trio de tête. Avec des tarifs compris entre 642€ et 693€.

La Roumaine, souvent citée parmi les véhicules les plus économiques à l'achat, est donc également la plus économique à assurer. Les assureurs proposent des tarifs très accessibles avec une moyenne à 393€ par an. Un montant de cotisation imbattable dans la catégorie, 164€ moins élevé que celui de sa dauphine, la Honda Civic (557€). La Ford Focus clôture le podium des berlines compactes les plus économiques avec une cotisation d'assurance fixée à 572€ en moyenne !

Toutes ces informations sont bien entendu conditionnelles à votre passé d’assuré. Le meilleur moyen d’avoir le tarif exact pour votre véhicule est encore de débuter une soumission d’assurance ici.