Une berline i6 en préparation chez BMW ?

BMW est au cœur d’un plan d’électrification qui va nous faire découvrir 25 modèles électrifiés d’ici la fin de 2023. De ce nombre, il se pourrait bien que l’on assiste à l’apparition d’une berline qui va prendre le nom de i6. Celle-ci aurait pour mission d’aller concurrencer les Tesla Model S et futures Audi e-tron et Mercedes-Benz EQS de ce monde.

N’accourez pas tout de suite chez votre concessionnaire BMW pour effectuer une réservation, toutefois, car le modèle ferait ses débuts pour l’année 2024. Cependant, on parle déjà d’une batterie de 120 kWh pour ce dernier, ainsi que d’une puissance de 670 chevaux provenant de son système à deux mécaniques.

Ce dernier est d’ailleurs à l’essai au moment où s’amorce la nouvelle année. Il présente un design modulaire, ce qui permettra au constructeur de l’adapter à plusieurs véhicules de sa gamme. De fait, voilà pourquoi la plupart des nouveaux produits électriques de la gamme seront des versions de créations déjà existantes, comme le iX3 qui est attendu plus tard cette année, ainsi que la i4 qui doit faire ses débuts en 2021. On parle essentiellement de variantes à batteries des X3 et coupé de Série 4.

Même le prochain VUS iNext serait une version « verte » du X5. Il pourrait donc prendre l’appellation iX5.

Concernant la i6, il s’agirait cependant d’un modèle unique, un genre de remplaçant pour l’ancienne Série 6. Le véhicule pourrait bien emprunter les formes du concept i Vision de 2017.

Ajoutez à cela les i1 et i7 qui sont en préparation. En fait, rappelons-nous que la firme bavaroise a réservé toutes les appellations entre i1 et i9, ainsi qu’entre iX1 et iX9.

La décennie 2020 sera révolutionnaire pour l’histoire de l’automobile et c’est en direct que nous allons y assister.