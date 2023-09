• BMW a profité du Salon de l'auto de Munich ce week-end pour dévoiler son nouveau concept Vision Neue Klasse.

La BMW Vision Neue Klasse est un concept de berline à quatre portes qui donne un aperçu de l'orientation future du constructeur en matière de design et de technologie.

Neue Klasse ?

La Neue Klasse (« nouvelle classe » en allemand) a été introduite pour la première fois par BMW au début des années 1960 et a représenté un changement stratégique pour l'entreprise. Incarnée par l'emblématique BMW 1500, la Neue Klasse a inauguré une nouvelle ère de berlines compactes et sportives, dotées d'une ingénierie de pointe et axées sur la dynamique de conduite. C'est de là qu'est née la réputation de BMW de produire des « ultimate driving machines ». Elle est à l'origine de la Série 3 et d'autres modèles BMW très populaires.

BMW Vision Neue Klasse Photo : BMW

En termes de design, la nouvelle Neue Klasse s'éloigne du langage stylistique actuel de BMW. L'entreprise la décrit comme une simplification de son design, mais il y a un changement indéniable dans la direction même vers laquelle le design pourrait se diriger. On retrouve des éléments rétro tels qu'un nez de requin incliné vers l'avant, des passages de roues puissants et une serre rétractée. Ce look est unique et distinctif.

Notamment, le concept présente une nouvelle interprétation de la calandre emblématique de BMW. Au lieu d'une calandre traditionnelle, la voiture présente un panneau lumineux qui s'étend horizontalement sur l'avant du véhicule. Il intègre des capteurs d'aide à la conduite pour une apparence plus nette et présente un effet d'éclairage tridimensionnel comme forme de communication avec le conducteur.

À l'arrière, les feux arrière sont plus exotiques et comportent des éléments lumineux imprimés en 3D pour créer une perception de profondeur.

La Neue Klasse intègre des éléments ‘E Ink’ dans les vitres latérales inférieures, qui mettent en évidence l'endroit où le conducteur doit placer sa main pour ouvrir les portes. Les portes peuvent s'ouvrir automatiquement lorsque la main se trouve au bon endroit.

BMW Vision Neue Klasse, intérieur Photo : BMW

L'intérieur

Sans surprise, le design innovant et la technologie de pointe sont les deux points forts de l'habitacle. La Neue Klasse introduit la nouvelle génération du système iDrive de BMW, accessible via un nouvel écran tactile qui remplace le traditionnel bouton rotatif iDrive. Le logiciel a été repensé pour offrir une nouvelle structure et un nouveau fonctionnement par rapport au système iDrive actuel.

Le concept présente l'écran BMW Panoramic Vision, qui devrait être proposé en option sur les véhicules de la Neue Klasse. Cet écran pleine largeur est projeté sur toute la partie inférieure du pare-brise, ce qui le rend visible à la fois pour le conducteur et pour les passagers. Le contenu affiché est une extension de l'écran tactile central, et il peut être contrôlé par un contrôleur tactile sur le volant ou sur l'écran tactile central.

À noter qu'il est conçu pour fonctionner de manière transparente avec des lunettes de soleil polarisées, ce qui permet de résoudre un problème courant avec certains systèmes d'affichage tête haute.

BMW Vision Neue Klasse, trois quarts arrière Photo : BMW

Plate-forme électrique

La Neue Klasse fait partie intégrale de la stratégie d’électrification de BMW. Elle est construite sur une nouvelle plate-forme et BMW revendique plusieurs avancées dans la technologie des VÉ. La société vante les mérites de nouvelles cellules de batterie à densité énergétique plus élevée, de capacités de charge plus rapides (de 30 %) et d'une efficacité de conduite globale améliorée (jusqu'à 25 % d'augmentation). Ces avancées devraient se traduire par une augmentation de l'autonomie d'environ 30 % par rapport aux VE BMW actuels.

Autonomie et recharge

Il est encore trop tôt pour disposer de chiffres précis sur l'autonomie de la Neue Klasse, mais BMW estime qu'avec ces améliorations technologiques, un véhicule comme la BMW i4 pourrait théoriquement atteindre une autonomie de 650 km. En outre, la vitesse de charge devrait passer à 260 kW, ce qui la rendrait plus rapide que les véhicules de Tesla et la rapprocherait des vitesses de charge de modèles tels la Porsche Taycan et l'Audi E-Tron GT.

Le concept BMW Vision Neue Klasse illustre la vision de BMW pour l'avenir des véhicules électriques, et met un point d'exclamation sur l'engagement ferme du constructeur en faveur de l'électrification. Bon nombre, sinon la plupart, des innovations, des avancées en matière de design et des caractéristiques présentées ici sont susceptibles d'influencer les futurs véhicules électriques de BMW. BMW prévoit d'introduire les véhicules de la Neue Klasse sur les routes d'ici 2025.

BMW Vision Neue Klasse, profil Photo : BMW