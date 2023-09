Mini a dévoilé cette semaine les nouvelles générations de ses modèles Cooper et Countryman au Salon de l’auto de Munich.

La première a été présentée en version électrique, mais une variante à essence est également prévue. Pour le moment, Mini ne compte pas proposer la déclinaison à batterie aux États-Unis, car elle est construite en Chine. Il faut comprendre que sous l’administration Trump, un tarif de douane de 27,5 % a été imposé à certains produits importés de la Chine.

Le même sort attend le nouveau modèle Aceman qui est en préparation.

Quant au nouveau Countryman, il sera construit en Allemagne, aussi bien en version électrique qu’en configuration à essence, ce qui lui permet d’éviter les tarifs douaniers élevés des véhicules construits en Chine. Sa venue n’a pas encore été confirmée en sol américain, mais rien n’indique le contraire.

Concept Mini Aceman Photo : Mini

Quant aux Cooper et Aceman électriques, Mini aurait une solution de rechange. Dans une entrevue accordée au site Automotive News, Michael Peyton, le vice-président de Mini pour l’Amérique, a déclaré que la compagnie avait un plan pour amener ces modèles aux États-Unis et que plus de détails seraient partagés à cet effet au cours du quatrième trimestre de cette année.

« Ce sera une bonne nouvelle pour l’Amérique du Nord. Nous avons un plan pour nous assurer que nous pouvons mettre ces produits sur le marché au bon prix et à partir d’un montage financier qui fonctionne pour nous et nos concessionnaires », a-t-il précisé.

Michael Peyton a indiqué que Mini envisageait de produire ces deux véhicules ailleurs qu’en Chine et a laissé entendre que l’Amérique du Nord était une possibilité : « Lorsque vous avez des droits de douane importants à l’importation et du point de vue des coûts de fabrication, nous devons y remédier. Il y a de bonnes choses en place du point de vue du groupe BMW qui placent particulièrement l’Amérique du Nord en bonne position. »

BMW exploite déjà des usines aux États-Unis et au Mexique. Celles-ci pourraient éventuellement être utilisées pour la production de certaines Mini. De plus, la loi américaine sur la réduction de l’inflation adoptée l’année dernière par l’administration Biden offre des incitatifs aux constructeurs pour qu’ils fabriquent des véhicules électriques en Amérique du Nord, notamment un crédit d’impôt de 7500 $ pour les acheteurs de modèles fabriqués en sol américain.