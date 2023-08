Au prochain Salon de l’auto de Munich, qui va se dérouler en septembre, BMW va présenter un nouveau concept, le Vision Neue Klasse. Cette appellation allemande se traduit simplement par nouvelle classe, ce qui indique qu’on prépare quelque chose de vraiment nouveau du côté de la firme bavaroise.

Le concept en question, qui sera présenté en avant-première deux jours avant, va être servi par une nouvelle plateforme pour véhicules électriques et va préfigurer le ou les premiers modèles qui naîtront à partir de cette architecture.

Le grand patron de BMW, Oliver Zipse, a déclaré, lors d’une conférence téléphonique concernant les résultats de l’entreprise, que le modèle qui allait être présenté serait près d’une version de production qui sera bientôt sur les routes, rapportait Automotive News récemment.



BMW 340Mi 2023 Photo : D.Boshouwers

Son identité n’a pas été dévoilée, mais l’été dernier, Oliver Zipse avait mentionné que le premier véhicule issu de la Neue Klasse serait une berline du format de l’actuelle Série 3. Un VUS sportif suivrait.

La plateforme, en plus de servir la cause électrique, pourra supporter une configuration de type pile à combustible à hydrogène.

Mieux, la structure va permettre aux ingénieurs de varier la longueur de l’empattement, afin qu’elle puisse s’adapter à différents styles de carrosserie. Les modèles prévus vont aussi adopter des styles plus aérodynamiques afin de maximiser l’autonomie. Ce que ça signifie, c’est qu’on doit s’attendre à des produits offrant des proportions différentes de celles que l’on a connues. Le volume intérieur sera aussi un des grands gagnants.

La plateforme mettra aussi à profit la sixième génération de moteurs électriques et de batteries de BMW. Celle-ci promet une puissance et une efficacité accrues. La batterie sera dotée d’une nouvelle cellule cylindrique (au lieu de la cellule prismatique actuelle) et, avec d’autres améliorations, ça devrait permettre d’accroître l’autonomie de 30 % par rapport aux batteries actuelles de BMW.

Le premier modèle Neue Klasse sera assemblé dans une usine qui est en cours de construction à Debrecen, en Hongrie, à partir de 2025. Des véhicules Neue Klasse seront également montés dans les usines BMW existantes de Munich, en Allemagne, et de Shenyang, en Chine, à partir de 2026, ainsi que de San Luis Potosí, au Mexique, à partir de 2027.