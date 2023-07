• Chez BMW, on croit que la nouvelle M2 pourrait être la dernière voiture de la marque équipée d’une boîte manuelle.

On le sait, ce n’est pas facile pour la boîte manuelle à travers l’industrie alors que de moins en moins de modèles la proposent. Et avec l’électrification, elle semble destinée à disparaître. Chez BMW, on sait que ses jours sont comptés, car il ne reste plus qu’une poignée de véhicules M qui peuvent en être équipés.

Comme la M2 qui vient de faire peau neuve.

BMW M2 2023 rouge Photo : BMW

Toutefois, ça sent la fin. Dirk Hacker, le responsable du développement des produits M, l’a confirmé lors d’une entrevue accordée au site Top Gear. Essentiellement, il a déclaré que la M2 serait probablement la dernière voiture de la marque à offrir trois pédales. Il a apporté une nuance intéressante, toutefois.

« Ce n’est pas seulement une décision de BMW, c’est aussi des fournisseurs. » Il a expliqué que l’intérêt diminuait envers eux et qu’il n’allait pas leur être facile de poursuivre leurs activités. Conséquemment, il a de la difficulté à entrevoir un avenir pour la boîte manuelle chez BMW. Cet avenir est placé à six ou sept ans dans le temps, soit pour la durée du cycle de vie de la M2.

D’autres constructeurs travaillent sur des façons de simuler l’expérience d’une boîte mécanique, ou encore simplement sur une transmission manuelle pour modèles électriques. Dirk Hacker n’est pas chaud à l’idée : « Je pense que cela pourrait être fait, mais nous ne le ferons pas. »

Il a ajouté que la transmission à double embrayage appartenait au passé chez la division M de BMW, vantant au passage les performances supérieures de la transmission automatique à convertisseur de couple à huit vitesses du fournisseur ZF.

« Du point de vue de BMW M, le double embrayage n’existe plus aujourd’hui. C’est maintenant manuel, automatique, et automatique électrifié pour l’avenir. La boîte automatique est plus performante que celle à double embrayage. Dans la M4 CSL, les changements de vitesse sont plus rapides et, d’autre part, nous utilisons également cette boîte automatique dans la nouvelle voiture de course M4 GTR. »

Tout cela a le mérite d’être clair, même si pour les amateurs de conduite, ça demeure une triste réalité.