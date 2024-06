• BMW et Pirelli s’associent pour développer un nouveau pneu, le P Zero Winter 2

L’alliance entre le groupe BMW et Pirelli, scellée par le développement conjoint du pneu d’hiver P Zero Winter 2 pour la BMW Série 7, illustre une tendance croissante dans l’industrie automobile : la collaboration étroite entre constructeurs et manufacturiers de pneumatiques.

Cette approche stratégique vise à répondre aux défis posés par chaque modèle, en particulier dans le domaine en pleine expansion de la mobilité électrique.

La collaboration entre BMW et Pirelli a permis de repousser les limites de la technologie des pneus d’hiver pour véhicules électriques. Le P Zero Winter 2 est conçu pour maximiser l’autonomie, tout en offrant des performances exceptionnelles sur différents types de surfaces.

Selon BMW, ce pneu pourrait permettre à la Série 7 tout électrique d’accroître son autonomie de 50 km.

La BMW i7 | Photo : BMW

Cette collaboration s’inscrit dans une démarche plus large de BMW, qui développe tous ses pneus en étroite collaboration avec des manufacturiers de renom. Chaque gomme est ainsi conçue spécifiquement pour un modèle BMW, garantissant une compatibilité parfaite et des performances optimales.

Pirelli, de son côté, a fait de cette approche sur mesure sa marque de fabrique avec sa stratégie « Perfect Fit ». Cette philosophie consiste à développer des pneus adaptés aux besoins précis de chaque véhicule, en tenant compte de ses caractéristiques techniques, de son utilisation et des attentes des conducteurs.

Le nouveau pneu P Zero Winter 2 sera livrable sur les Série 7 de BMW à partir du mois d’août. On pourrait ensuite voir la technologie sur un pneu destiné au prochain X3, qui devrait apparaitre sur le marché dans la deuxième moitié de 2024.