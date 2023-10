• Auto123 effectue un premier essai de la BMW i7 M70 xDrive 2024.

Lisbonne, Portugal - Dans un atelier de l'ingénierie allemande, au cœur de la Bavière, une transformation silencieuse est en marche. Préparée avec précision par les artisans de chez M GmbH, la division dédiée aux hautes performances de BMW, une révolution prend forme. Ce n'est pas le bruit assourdissant d'un bolide surbaissé et exotique que l'on entend, mais une révolution silencieuse.

La BMW i7 M70 émerge comme la réponse de la Bavière à l'électrification croissante de l'industrie automobile en alliant puissance et luxe.

La nouvelle BMW i7 M70 xDrive 2024 Photo : BMW

Design extérieur de la BMW i7 M70 xDrive 2024

Cette BMW i7 est une berline élégante et électrique dérivée de la légendaire série 7. C'est la plus grande et la plus puissante berline électrique jamais produite par le constructeur, une réponse à la Mercedes-Benz EQS, à la Tesla Model S et à la Lucid Air.

Pour faciliter une transition en douceur, BMW reprend le style de ses berlines à essence et les transposent dans ses modèles électriques. La ressemblance est frappante.

La variante M70 se distingue visuellement des autres i7 par ses garnitures noires, ses jupes latérales et son diffuseur arrière. L’ensemble M Performance ajoute un becquet arrière noir, une garniture noire entre les feux arrière et d'autres garnitures noires sur le pare-chocs arrière. Comme les autres i7, la M70 peut être équipée d'une peinture bicolore, et le contour de l'énorme calandre s'illumine pour 500 $ de plus.

L'intérieur de BMW i7 M70 xDrive 2024 Photo : BMW

Présentation intérieure de la BMW i7 M70 xDrive 2024

L'intérieur de la BMW i7 2024 incarne le summum du luxe. Son esthétique globale respire une élégance raffinée, grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité qui habillent chaque surface. Outre les options de cuir, les sièges en cachemire se distinguent particulièrement, offrant un choix de tissus haut de gamme. Cependant, il convient de noter que certaines garnitures intérieures brillantes peuvent parfois refléter la lumière du soleil, créant un inconfort temporaire.

À l'arrière, les sièges sont entièrement ajustables pour garantir un confort maximal, tandis que le coffre spacieux offre une capacité généreuse pour les bagages. De petites poches de rangement disséminées dans l'habitacle fournissent également un espace pratique pour les effets personnels.

L'élément phare de la banquette est l’écran de divertissement arrière impressionnant de 31 pouces, doté d'une résolution époustouflante de 8K et intégrant une fonction Amazon Fire TV. Cette prouesse technologique offre une expérience immersive unique. Cependant, il est à noter que lorsque l'écran est abaissé, il obstrue complètement la vue arrière du conducteur, sans rétroviseur numérique pour pallier cette limitation.

Malgré cela, la transformation de l'habitacle en un véritable cinéma, avec les stores arrière relevés et l'écran déployé, crée une atmosphère similaire à celle d'une salle de cinéma.

Sièges du BMW i7 M70 xDrive 2024 Photo : BMW

Technologie et sécurité

Le tableau de bord de la BMW i7 2024, incliné en direction du conducteur, se distingue par la présence de deux généreux écrans astucieusement disposés sous une vitre légèrement courbée. La dernière version du système d'infodivertissement de BMW offre une gamme de fonctionnalités plus étendue que son prédécesseur, tandis que le modèle M70 arbore un design unique, conférant à la voiture une allure sportive.

Par exemple, l'ensemble du tableau de bord prend vie avec des graphiques spécialement conçus pour les performances, accentués par des accents rouge et bleu, et diffuse des sons électriques « performance » d'IconicSounds lorsque le mode M Sport Boost est activé.

Cependant, l'un des principaux points de critique de la i7 (et d'autres modèles BMW équipés d'iDrive 8.5) concerne l'interface peu intuitive, malgré l'ajout de la fonction QuickSelect, qui imite l'écran d'accueil des smartphones pour simplifier la sélection des fonctions. Néanmoins, il subsiste de nombreux sous-menus à parcourir avant d'atteindre la destination souhaitée.

En partenariat avec Airconsole, BMW offre la possibilité, à l'instar de Tesla, de jouer à des jeux vidéo pendant les périodes d'attente lors des recharges. De plus, un abonnement permet d'accéder à la télévision en direct, élargissant ainsi les possibilités de divertissement à bord.

La toute nouvelle BMW i7 M70 xDrive 2024 Photo : BMW

Versions et configurations de la BMW i7 M70 xDrive 2024

En tant que plus grande berline de BMW, le modèle offre une batterie de 101,7 kWh délivrant son énergie à deux moteurs, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière.

La i7 est offerte en deux versions au Canada. La version i7 xDrive60 offre 536 chevaux et 549 lb-pi de couple. La nouvelle version i7 M70 xDrive offre 650 chevaux et 748 lb-pi de couple. Vous avez un choix de couleur monotone ou deux tons avec différents groupes d’options qui font facilement ajouter 20 000 $ ou plus à la voiture.

Fiche technique de la BMW i7 M70 xDrive 2024

Design de la nouvelle BMW i7 M70 xDrive 2024 Photo : BMW

Les mécaniques

La véritable différence entre la xDrive60 et la M70 réside dans le réglage des deux moteurs électriques, l'un à l'essieu avant, l'autre à l'essieu arrière. Le moteur arrière de la M70 se distingue par sa puissance accrue de 25,5 % par rapport à la version standard, offrant une puissance totale de 650 chevaux et un couple monstrueux de 748 lb-pi en mode Sport. En actionnant la palette d'accélération ou en enclenchant le contrôle de lancement, la voiture pouvait même atteindre 811 lb-pi de couple.

Selon BMW, cette dernière option permettait à la M70 de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes avec un poids de 2,7 tonnes, une performance qui impose le respect.

Malgré ces immenses performances, BMW affirme que la batterie de 101,7 kWh sera capable de fournir une autonomie de 474 km. Un nouveau mode de conduite appelé Max Range permet d'exploiter chaque électron en limitant la M70 à 100 km, en limitant la puissance et en désactivant la climatisation, les sièges chauffants et ventilés, ainsi que le volant chauffant.

La i7 M70 prend en charge la charge rapide en courant continu jusqu'à 195 kW, BMW affirmant que la batterie peut passer de 10 à 80 % en 34 minutes.

BMW i7 M70 xDrive 2024 bleu Photo : BMW

Comment est la conduite de la BMW i7 M70 xDrive 2024 ?

La i7 est beaucoup plus agile que le laisse croire sa taille et son poids. Les moteurs électriques génèrent beaucoup de puissance. L'accélération est remarquablement rapide mais sereine. Cependant, ce n'est pas tant la vitesse qui compte que l'attention portée aux détails et à la qualité de la conduite. La voiture se comporte impeccablement sur la route, absorbant les imperfections du bitume avec aisance, négociant les virages avec agilité, et maintenant ses mouvements latéraux même à grande vitesse.

Ce chef-d'œuvre de dynamisme est le fruit d'un châssis conçu par les experts de la division M. La suspension pneumatique adaptative spécifique M, dotée d'amortisseurs contrôlés électroniquement, ainsi que la stabilisation active du roulis, confère à cette berline imposante de près de 5,4 mètres une agilité surprenante.

Vous pouvez conduire à une pédale par la simple pression sur l'accélérateur ou un relâchement de la pression. Il n'est nécessaire d'appuyer sur la pédale de frein qu'en cas d'arrêt plus urgent. Il faut tout de même tenir compte des lois de la physique. Un virage pris à vive allure ou un freinage tardif laissaient entrevoir un léger roulis et une maniabilité relative.

Toutefois, même les amateurs de conduite sportive trouveraient leur compte à bord de cette BMW i7 M70.

Aperçu de la BMW i7 M70 xDrive 2024 de l'avant Photo : BMW

Les prix de la BMW i7 M70 xDrive 2024

Alors que la i7 xDrive 60 débute à 151,700 $, la facture grimpe à 185 000 $ avec la M70. Ce prix n’inclut pas les taxes, le transport, la préparation et la taxe de luxe. Quelques options vous amèneront facilement à 200 000 $. Vous devinerez qu’à ce prix, les modèles vendus se compteront sur les doigts de la main.

Le mot de la fin

Au final, la version M se place en version de performance. C’est une réponse audacieuse à l'avenir de la mobilité électrique, un mariage réussi entre puissance, luxe et raffinement. BMW veut faire la preuve que peu importe que le modèle soit à combustion ou électrique, il a l’intention de se placer sur la plus haute marche du podium.

En vrac

1) En prenant la route, l’i7 devient la plus puissante BMW, une promesse de vitesse et de raffinement.

2) Toutefois, son autonomie la place au bas de la hiérarchie des grandes berlines de luxe électriques. La concurrence, que ce soit chez Mercedes, Lucid ou Tesla, offre des chiffres bien supérieures, la championne étant la Tesla Model S Plaid. Cependant, pour les acheteurs de la BMW i7 M70, l’autonomie devient une préoccupation secondaire.

3) À 5,4 mètres, l’i7 est énorme. Son poids de 2.7 tonnes et ses roues de 21 pouces sortent des sentiers battus.

4) Il y a une quantité phénoménale de technologies à bord qui demande une longue période d’adaptation.

5) Nous savons que BMW prépare un niveau 3 d’autonomie pour la prochaine génération de ce modèle et une pile solide qui promet non seulement de rejoindre, mais de dépasser Tesla. Dans ce contexte, bien des gens se demandent si c’est le bon moment de faire l’achat de technologie électrique. La réponse est oui, mais comme on le répète souvent, le meilleur est à venir.

La BMW i7 M70 xDrive 2024, arrière Photo : BMW

