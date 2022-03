BMW donne un aperçu intrigant de sa prochaine Série 7

La Série 7, le navire amiral de la marque BMW, s’apprête à changer de peau. La génération actuelle du modèle prend de l’âge, mais avec cette voiture, qui est toujours un peu en avance sur son temps, il est plus facile de traverser le temps, justement.

Malgré tout, l’heure de la refonte a sonné pour la grosse berline. En prévision de sa grande présentation qui aura lieu en avril, la compagnie a dévoilé une série d’images qui nous confirment ce que l’on savait un peu déjà, dont le fait que le design extérieur sera moins invisible qu’avant.

Comment être invisible avec une telle grille ? Certains s’habituent, d’autres non, mais BMW persiste et signe. Ça lui appartient et l’on verra bien qu’elle sera la réaction du public.

Esthétiquement, outre la grille qui nous saute au visage, la prochaine Série 7 emprunte quelques éléments aux concepts iX et XM qui avaient été dévoilés l’an dernier. Si le museau prend du volume, les phares, eux, s’amincissent. BMW parle d’une évolution moderne et distinctive des unités qui équipaient les anciennes Série 7.

Ce qui sera intéressant à voir, aussi, c’est le design de la version électrique qui est attendue et qui sera vendue simultanément. La i7 pourrait présenter quelques éléments stylistiques singuliers, question de marquer le pas.

À bord, tout est bien sûr modernisé, à commencer par le système multimédia qui sera à la fine pointe. L’approche iDrive de BMW a fait des progrès incroyables depuis ses débuts et ce qui est attendu est déjà de la fête avec les modèles électriques i4 et iX. À l’arrière, ce sera le gros luxe, comme on dit, avec un écran de 31 pouces (option) qui va permettre aux occupants de se taper du contenu profitant d’une résolution 8 K.

Pour ce qui est des groupes motopropulseurs, il faudra patienter. La variante électrique profiterait du plus puissant combo électrique de la famille, le tout en fournissant une autonomie oscillant autour de 500 kilomètres. Pour les mécaniques à essence, on voit mal BMW arriver avec de nouveaux moulins, considérant qu’on travaille surtout sur l’électrification. On s’attend aux joueurs connus qui passent d’un modèle à l’autre à travers la gamme, peut-être avec quelques améliorations (efficacité et puissance).

Et oubliez le moteur V12 ; BMW a déjà confirmé que c’était terminé pour ce dernier.

