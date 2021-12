BMW montre sa Série 7 électrique à l’essai

L’an dernier, BMW a annoncé que la prochaine génération de son navire amiral, la Série 7, serait livrable en configuration tout électrique. Le grand jour approche, car la compagnie a confirmé que cette dernière allait prendre le nom de i7 tout en fournissant des photos du modèle à l’essai lors de conditions hivernales au centre de BMW situé en Suède, près du cercle polaire.

La compagnie affirme que l’endroit est idéal pour tester les capacités routières du véhicule, mais aussi la capacité du groupe motopropulseur électrique à résister aux froids intenses.

Malheureusement, la version testée porte un habit de camouflage, si bien qu’il nous est impossible d’avoir une idée très précise de ce à quoi elle ressemble. Quelques détails sont distinguables, toutefois, comme la position plus basse des phares. Les naseaux ne paraissent pas trop gros, quoi que la partie qui les regroupe semble un peu plus massive et plus bombée. On verra.

L’arrière est bien caché aussi, mais les feux semblent adopter un style complètement différent. Une fois de plus, il faudra attendre les photos officielles pour confirmer quoi que ce soit.

Quant à l’approche que l’on va découvrir avec ce véhicule, BMW a affirmé que sa berline i7 allait profiter de la cinquième génération de la technologie eDrive qui sert déjà le VUS iX. On devrait aussi retrouver des versions à essence et hybrides de la prochaine série 7, aux côtés de cette i7. Le dévoilement officiel du modèle va survenir quelque part en 2022. Il va trouver sur sa route l’EQS de Mercedes-Benz, ainsi qu’un nouveau joueur comme la Lucid Air, sans oublier la Tesla Model S.

