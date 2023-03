Photo : BMW BMW X6 Competition et BMW X5 Competition 2024 - Trois quarts arrière

• BMW met à jour ses modèles X5 M et X6 M pour l’année 2024.

• Les deux véhicules profitent de retouches stylistiques alors que seules les versions Competition sont gardées au catalogue.

• Un système hybride léger de 48 volts est ajouté aux organes mécaniques.

Il y a quelques semaines, BMW présentait des versions esthétiquement mises à jour de ses VUS X5 et X6. Ce dernier, rappelons-le, est essentiellement une version coupée du premier.

Cette semaine, c’est au tour des variantes de performance préparées par la division M de montrer leurs améliorations pour 2024.

Au menu, des styles plus définis, une simplification de l’offre, ainsi que l’ajout d’un système d’hybridation légère.

Photo : BMW BMW X5 M Competition 2024 - Trois quarts avant

Concernant le style, les changements sont en lien avec ce qui a été fait avec les modèles réguliers. Les feux ont été affinés et les naseaux avant ont été légèrement redessinés, mais pas de manière trop exagérée comme on a pu le voir avec certains modèles comme les voitures M3 et M4. Des accents noirs ont été ajoutés pour relier les deux grilles aux prises d’air centrales inférieures. L’effet est plutôt notable.

Photo : BMW BMW X6 M Competition - Intérieur

Photo : BMW BMW X6 M Competition 2024 - Sièges

À bord, le plus gros changement est l’intégration du double écran incurvé qui sert pour le bloc d’instruments et le système multimédia. Un éclairage d’ambiance doté de motifs cristallins est aussi ajouté et les versions M Competition sont équipées de série d’accents en fibre de carbone.

Parlant des versions Competition, ce sont désormais les seules que l’on retrouve avec les X5 M et X6 M.

En ce qui a trait aux performances, les choses restent pratiquement inchangées par rapport aux modèles Competition de l’année dernière. On va toujours retrouver sous le capot un V8 biturbo de 4,4 litres, un bloc réglé pour offrir 617 chevaux et 553 lb-pi de couple au service de ces modèles. La différence, c’est l’intégration d’un système d’hybridation légère de 48 volts à l’intérieur de la boîte automatique à huit rapports. Il propose une puissance additionnelle de 12 chevaux et 147 lb-pi de couple pour faciliter le démarrage à partir d’un point d’arrêt, ainsi que permettre une transition plus souple de la fonction de départ/arrêt.

Le temps au 0-97 km/h est toujours de 3,7 secondes.

La production des X5 M Competition et X6 M Competition sera lancé en avril. Au préalable, les deux monstres seront montrés au public lors du concours d’élégance d’Amelia Island qui doit se tenir la semaine prochaine, du 2 au 5 mars plus précisément.

Photo : BMW BMW X5 M Competition 2024 - Profile