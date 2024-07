BMW XM Label Red 2024 : aperçu d’un monstre

• La version Label Red du BMW XM a été annoncée avec une puissance de 738 chevaux.

• Le modèle va entrer en production à l’automne 2023 pour une arrivée chez nous en 2024.

• Le BMW XM est le premier produit unique proposé par la division de performance M depuis la sportive M1 en 1978.

Le BMW XM a été présenté il y a quelques semaines. Le modèle est le premier véhicule M individuel à être produit par la division depuis la fameuse M1 de 1978, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un modèle régulier de BMW qui subit le traitement M.

Il se pointe aussi comme le véhicule le plus puissant de la gamme à 644 chevaux. Mais voilà que la compagnie en remet en rendant publique la variante Label Red qui était anticipée depuis le mois dernier. Cette dernière va se pointer avec une puissance de 738 chevaux.

La compagnie a donné un aperçu de ce VUS singulier en publiant une photo officielle et plusieurs spécifications préliminaires sur les médias sociaux. Fait intriguant, le compte Instragam de BMW fait état d’une puissance de 750 chevaux, mais on peut voir la mention 550 kW entre parenthèses, une donnée qui se traduit par 738 chevaux. Qu’importe, on ne devrait pas trop voir la différence au volant.

Cette cavalerie va provenir d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable qui devrait fournir autour de 50 km d’autonomie (on parle de 55 miles ou un peu plus de 80 km sur le cycle européen WLTP). Le système hybride rechargeable du modèle XM régulier prend la forme d’un V8 biturbo de 4,4 litres, lequel fournit les 644 chevaux précités. Un moteur électrique est intégré à la boîte de vitesses et relié à une batterie lithium-ion de 25,7 kWh.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Design extérieur du BMW XM Label Red 2024 | Photo : BMW

Esthétiquement, des accents rouges vont marquer la présentation extérieure du modèle, et rien n’est subtil ici. On en voit autour des nasaux, mais aussi sur les jantes et autour des vitres. Un logo rouge est également présent à la calandre et assurément, des accents rouges vont décorer l’habitacle.

La construction du modèle sera lancée à l’automne 2023, ce qui veut dire que le produit va se pointer en 2024 chez les concessionnaires. Pour le moment précis, nous aurons l’occasion de revenir avec plus de détails. Idem pour les prix canadiens. Avec les prix anticipés du côté américains, soit plus de 180 000 $, on peut s’attendre à une facture au-delà de 200 000 pièces chez nous.