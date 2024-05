Jeep partage une vidéo montrant son nouveau Wagoneer S

Les débuts du Jeep Wagoneer S arrivent à grands pas. Le premier modèle tout électrique de la marque sera présenté à la presse le 30 mai prochain. En prévision de ce moment historique, le constructeur a publié une vidéo qui donne un petit aperçu du modèle, dévoilant au passage quelques informations nouvelles sur celu-ci.

On apprend entre autres qu’il s’agira d’un produit 2024, plutôt que d’un 2025, comme c’était initialement prévu.

La séquence, qui dure près de deux minutes, a été diffusée sur YouTube et les autres réseaux sociaux de Jeep. Elle a été captée sur le circuit de Willow Springs, à Rosamond, en Californie. Clairement, la compagnie veut nous montrer que son modèle sera performant.

On le voit d’ailleurs se mesurer à un Tesla Model Y, qu’il éclipse lors d’une accélération à partir d’un point mort. C’est là qu’on nous annonce un temps de 3,4 secondes au 0-97 km/h, ce qui est plus rapide de 0,1 seconde par rapport aux temps précédemment annoncés. On voit ensuite les deux VUS se livrer une bataille sur le circuit routier. La puissance de 600 chevaux est confirmée, et l’on apprend que le Wagoneer S offrira un couple maximal de 617 lb-pi.

On voit ensuite l’utilitaire sortir hors route, juste après que son conducteur ait sélectionné le mode Sable. Le moment est bien choisi pour nous annoncer l’autonomie, à plus de 300 miles, soit plus de 483 km.

C’est alors qu’apparaît un Jeep Grand Cherokee Trackhawk, qui vient nous faire comprendre la philosophie de Jeep derrière la conception de ce Wagoneer S.

Nous serons à la présentation officielle de ce modèle la semaine prochaine du côté de New York. Nous vous reviendrons avec tous les détails le concernant.

Le Jeep Wagoneer S, de haut | Photo : Jeep