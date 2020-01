La prochaine BMW Z4 doit être présentée cet automne, mais des dessins destinés à un bureau d’enregistrement japonais se sont retrouvés dans les mains du site néerlandais Auto Week.nl. Ceux-ci nous montrent le style plutôt final de la voiture.

Ce qu’on découvre, c’est que ce dernier demeure fidèle à celui du concept Z4, mais comme c’est la coutume, le résultat ultime nous dévoile des lignes adoucies en bien des endroits. C’est notamment le cas au niveau du museau avant et on remarque aussi que les phares sont moins bridés sur la version de production que sur le prototype. C’est plus traditionnel sur les flancs, également, alors que l’étude présentait une coupe très agressive.

À l’arrière, cependant, les différences sont moins prononcées. Les feux, entre autres, conservent leur allure très élancée.

Dans l’ensemble, la robe de la Z4 propose une belle musculature, tout comme le concept qui la préfigurait. Les proportions habituelles du roadster classique, c’est-à-dire un long capot, un arrière court et des porte-à-faux réduits au minimum, sont respectées. La seule grosse différence se situe au niveau des pots d’échappement. Ceux du modèle de production sont ronds alors qu’on avait des embouts plus anguleux sur le prototype.

Photo : BMW Prototype BMW Z4

Des détails sur le modèle

Avant que ces images ne coulent, BMW avait dévoilé quelques détails entourant la prochaine génération de son roadster. Le responsable du développement de la suspension, Jos van As, avait pris le temps d’expliquer que la rigidité et la fermeté du châssis, combiné à un centre de gravité abaissé, allaient se traduire par une voiture extrêmement agile.

De la musique à nos oreilles.

Sous le capot, on s’attend à retrouver deux mécaniques. Celle qui animera le modèle le plus puissant, la Z4 M40i, sera un 6-cylindres biturbo de 3 litres. Cette dernière devrait nous avancer quelque chose comme 355 chevaux et 365 livres-pieds de couple. Ce même moulin pourrait bien servir la Toyota Supra qui sera présentée en janvier 2019 au Salon de Détroit.

Dans les variantes de base, on s’attend à retrouver un 4-cylindres turbo de 2 litres.

Malgré une taille plus imposante, le poids de la Z4 a été réduit de 110 livres. La majorité de ces gains sont attribuables au choix d’une capote souple plutôt que d’un toit rigide.

Le modèle est à l’heure actuelle entre les mains des ingénieurs pour les derniers essais avant qu’on nous le présente officiellement d’ici quelques mois.