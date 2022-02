BMW Z4 : la fin en 2025 ?

La Z4 est toujours commercialisée chez BMW. Le saviez-vous ? Il y a 20 ans, on voyait des Z3 à la tonne sur la route et même lorsque la sportive a pris du volume pour devenir la Z4, BMW a continué à bien en vendre.

Or, depuis quelques années, c’est le calme plat. Entre 2005 et 2007, la compagnie en écoulait plus de 10 000 annuellement aux États-Unis. Depuis 2019, on parle de quelque 2500 unités chaque année. Au Canada, on fait mieux en proportion, mais ce sont moins de 1000 modèles qui ont été vendus l’an dernier (954).

Et ce n’est pas qu’un problème relatif à la Z4. Le segment est en perte de vitesse. Mercedes-Benz a abandonné son modèle similaire, la Classe SLK. Tout cela n’augure rien de bon pour celle qui a été développée en partenariat avec Toyota (Supra).

Voilà pourquoi des rumeurs commencent à poindre concernant la fin de sa production, quelque part en 2025. La source principale vient du site espagnol Motor.es. Selon ce que cette publication rapporte, le volume de vente ne serait pas à l’entière satisfaction de l’entreprise.

Toujours selon ce site, le modèle profiterait d’une petite mise à jour esthétique pour 2023, avant de tirer sa révérence deux ans plus tard. Le site Motor1 a contacté BMW pour une réponse officielle et il a reçu la traditionnelle phrase corporative : « on n’émet pas de commentaires sur le sort de futurs produits. »

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : V.Aubé BMW Z4, avant

Le modèle est offert chez nous sous deux configurations, soit sDrive30i ou M40i. Sous le capot, on parle de moteurs à quatre et à six cylindres, respectivement, pour des capacités de 255 et 382 chevaux, respectivement.

Supra ?

La BMW Z4 et la Toyota Supra reposent sur la même plateforme, partagent leurs mécaniques et ont des habitacles similaires. La firme Magna Steyr assemble les deux véhicules en Autriche. Il n’est pas certain que la fin de la production de la BMW affecte la Toyota Supra.

Il faudra voir quelle sera la décision de Toyota si jamais la Z4 est sacrifiée. Rappelons-le, on ne parle que de rumeurs au moment d’écrire ces lignes.