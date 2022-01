Voilà un peu plus de deux ans maintenant qu’on vous parle occasionnellement de la compagnie Bollinger. Cette dernière avait fait les manchettes au Salon de l’auto de Los Angeles en 2019 lorsqu’elle avait présenté son VUS et sa camionnette destinée à prendre d’assaut le marché des gros véhicules électriques. Les modèles B1 et B2 n’ont rien de commun.

Malheureusement, ils viennent d’être mis de côté, du moins pour le moment. Les utilitaires devaient à l’origine voir le jour en 2019, mais la compagnie n’avait pas réussi à trouver un partenaire à temps pour la production. Cette fois, Bollinger annonce qu’elle reporte le lancement de ces véhicules destinés au grand public pour se concentrer sur l’approvisionnement du marché commercial en véhicules électriques.

Ainsi, Bollinger va porter son attention sur le concept Deliver-E, un fourgon qu’elle a dévoilé en 2020. Ledit fourgon sera proposé sous différentes configurations d’empattement et sera livrable avec des batteries de capacités différentes, soit de 70 kWh à 210 kWh. Le Deliver-E devait initialement entrer en production en 2022, mais étant donné que le partenaire prévu pour sa fabrication n’a pas encore été annoncé, il faudra probablement attendre un peu avant de voir l’assemblage être lancé.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Bollinger Le prototype Deliver-E de Bollinger

Quant aux Bollinger B1 et B2, ils étaient censés se pointer sur le marché avec une batterie de 120 kWh capable d’offrir une autonomie de 320 km. Les monstres électriques destinés à la conduite tout-terrain devaient coûter 125 000 $ américains chacun et proposaient une capacité de charge de 5000 livres, ainsi qu’une garde au sol de 15 pouces.

Avec ce changement de plan, Bollinger a déclaré qu’elle rembourserait les dépôts effectués par les consommateurs pour les modèles B1 et B2. Cela laisse entendre que si ces véhicules voient le jour, ce ne sera pas de sitôt.

Nous avons contacté nos amis chez Bollinger et on doit nous revenir avec d’autres détails. Nous mettrons cette nouvelle à jour lorsque ce sera fait.