Ford va retarder l’arrivée de deux nouveaux modèles électriques, soit un VUS à trois rangées, ainsi qu’une nouvelle camionnette électrique qui serait essentiellement venue remplacer la version Lightning du F-150 en 2025.

De fait, Ford réévalue ses plans concernant plusieurs futurs nouveaux modèles électriques. Par exemple, en mettant de côté le nouveau VUS à trois rangées, qui devrait maintenant arriver en 2027 plutôt qu’en 2025, on réorienterait les efforts pour un modèle plus compact et plus abordable.

À ce sujet, la compagnie a aussi confirmé qu’une équipée dirigée par Alan Clarke, un ancien ingénieur de Tesla, travaille sur une plateforme plus petite, peu coûteuse, rentable et flexible qui sera bien sûr dévouée aux véhicules électriques.

La compagnie parle aussi de modèles à trois rangées au pluriel, sans apporter de précision.

Selon la compagnie, ce report « va permettre au marché des véhicules électriques à trois rangées de se développer davantage. »

Et un peu comme d’autres entreprises l’ont affirmé, on souhaite élargir l’offre hybride.

Ford Maverick hybride 2023 | Photo : Ford

Plus d'hybrides

On sent que plusieurs constructeurs réalisent que la transition électrique va se faire, mais peut-être pas au rythme anticipé, et que plusieurs acheteurs aiment toujours les solutions hybrides.

Quant à la suite des choses pour la camionnette électrique, on parle de livraisons en 2026 plutôt qu’en 2025. Fait intéressant, Ford promet une production et une livraison graduelle des unités et des quantités, afin de « garantir la qualité ».

Ce sera à voir. L’historique de la compagnie avec les nouveaux produits n’a pas été rose récemment.

Enfin, un nouveau fourgon électrique, qui sera plus efficace et performant que l’E-Transit actuel, devrait voir le jour autour de 2025-2026.

Ce dernier sera construit à l’usine d’assemblage d’Avon Lake, en Ohio, qui est en construction. On devrait commencer à l’outiller au printemps de 2025. Quant à l’éventuel VUS électrique à trois rangées, le premier du moins, c’est en Ontario, à Oakville, qu’il devrait être fabriqué.

Bref, l’heure est à la réorganisation des plans chez Ford, ce qui est de bonne guerre en ces temps où les ajustements sont inévitables et nécessaires pour réussir la transition, qui elle, semble inévitable.