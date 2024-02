GM songe à des rampes d’accès pliables pour ses camionnettes

Tout propriétaire de camionnettes vous le dira. Lorsque vient le temps de charger la caisse d’une moto, d’un VTT ou de tout autre véhicule qui peut rouler jusque dans la boîte, on se trouve avec un problème avec les rampes d’accès à ladite caisse.

Elles sont soit trop courtes, soit trop longues. Dans le premier cas, ça fait en sorte qu’on se retrouve avec un angle très important à grimper pour accéder à la boîte. Dans le deuxième, on a une pente moins inclinée, mais une rampe plus encombrante et du coup, difficile à ranger.

Pour remédier à ce problème, GM a conçu des rampes d’accès pliables qui pourraient faciliter le chargement. Une demande de brevet a été déposée à l’Office américain des brevets et des marques (USPTO : United States Patent and Trademark Office) le 18 janvier. Elle avait été remise une première fois le 13 juillet 2022.

Les constructeurs songent toujours à améliorer les accessoires et trucs qu’ils proposent avec leurs camionnettes. Ford, en 2023, avait fait mention d’une rampe qui ferait partie d’un plancher de caisse extensible. En somme, l’ensemble du plancher de la caisse pourrait coulisser vers l’arrière au-delà de l’extrémité du hayon. La partie la plus reculée pivoterait vers le bas pour former une rampe.

On peut le voir, le travail des fabricants ne date pas d’hier sur ce genre de solution.

Les rampes pliables proposées par GM permettraient d’avoir accès à la boîte avec un angle faible, ce qui faciliterait le chargement. La rampe pourrait ensuite être rangée aux parois de la boîte.

Comme le décrit la demande de brevet, chaque rampe se composerait de deux sections articulées au milieu, avec des supports structurels permettant de supporter un poids suffisant. Lorsqu’elles seraient entièrement déployées, elles se fixeraient au hayon. Lorsqu’elles ne seraient plus nécessaires, on les plierait et on les rangerait, tout simplement.

L’avantage avec la solution envisagée par GM, c’est que tout est intégré.

Verra-t-on cette dernière sur le marché ? On le répète souvent, mais ce n’est pas parce qu’un brevet est remis qu’une chose est garantie. Cependant, le système semble assez simple ici, ce qui permet de croire qu’on en arrivera à un accessoire de production à court ou à moyen terme.