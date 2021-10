Bugatti va encore produire 40 Chiron… et ce sera tout

La Bugatti Chiron a fait ses débuts au Salon de l’auto de Genève en 2016. Elle venait alors remplacer la Veyron et venait aussi mettre la barre plus haute en matière de performance. Dire qu’elle a marqué l’imaginaire est un euphémisme.

La première a été livre à un client en mars 2017. En mai 2018, la compagnie livrait la 100e unité. La 300e a été assemblée en mars de cette année. D’autres l’ont été depuis et un certain nombre de versions sont dans la file d’attente, si bien qu’en tout, la compagnie va encore assembler 40 modèles, ce qui va lui permettre d’attendre son objectif initial de 500 unités.

Non, ce n’est pas beaucoup, mais considérant le prix d’un exemplaire (dans les sept chiffres), c’est quand même remarquable. Et ça assure aussi la conservation de la valeur du produit.

Les seules variantes de la Chiron encore offertes à la commande sont la Pur Sport et la Super Sport. Par rapport au modèle initial, la Pur Sport met l’accent sur la maniabilité, elle qui affiche 50 kg en moins et utilise des réglages de suspension plus fermes. La Super Sport met l’accent sur la puissance en ajoutant quelque 100 chevaux pour un total de 1 578 chevaux, toujours en comparaison avec le modèle régulier.

Photo : Bugatti Bugatti Chiron, profil

L’avenir

En 2021, Bugatti a fusionné avec le constructeur de super voitures électriques Rimac, le tout avec l’aide de Porsche. Cela va être intéressant, mais pourrait marquer la fin des Bugatti munies d’un moteur à combustion.

La rumeur veut que le premier véhicule issu du partenariat puisse se pointer en 2024. Il faudra s’attendre à quelque chose de très puissant, comme en fait foi la capacité annoncée de la Rimac Nevera, soit 1914 chevaux et 1741 lb-pi de couple. On parle d’un 0-97 km/h en 1,85 seconde.

La démesure, totale. En tout, 150 exemplaires de ce modèle qui devrait fournir une autonomie d’environ 450-500 km chez nous (550 sur le cycle européen) seront produits.