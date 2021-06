On ne parle pas trop souvent de voitures exotiques dans nos pages, car ce n’est tout simplement pas la mission que l’on s’est donnée. Cependant, il faut parfois faire exception pour regarder de quelle façon on voit le monde dans l’univers de la voiture de très grand luxe.

Et vous allez rapidement comprendre pourquoi le bolide dont il est question aujourd’hui a attiré notre attention. Avec ses 1577 chevaux, il se pointe comme la machine infernale des machines infernales à voir le jour au sein du groupe Bugatti.

Le modèle a été baptisé Chiron Super Sport. Il se veut une variante de la version Super Sport 300 qui a été produite à raison de 30 exemplaires il y a deux ans. Rappelons que cette dernière avait battu un record de vitesse en roulant à 300. Oh, des miles à l’heure, pas des kilomètres, ce qui signifie une vitesse de pointe de 482 km/h.

Photo : Bugatti Bugatti Chiron Super Sport, trois quarts arrière

La Chiron Super Sport partage la quasi-totalité de sa carrosserie avec la version 300 et Bugatti explique qu’elle est destinée à être plus confortable et utilisable au quotidien. Elle dispose également d’un limiteur de vitesse qui l’empêchera de dépasser les 439 km/h. Il est vrai qu’au-delà de 400 km/h, c’est un peu exagéré (!).

Cette version Super Sport jouit d’une carrosserie révisée et conçue pour l’aider à haute vitesse. L’ensemble dont elle profite a été conçu en collaboration avec Dallara, le célèbre constructeur de châssis de voitures de course. Les modifications incluent un pont arrière plus long d’environ 10 pouces pour aider à maintenir le flux d’air laminaire vers la carrosserie aussi longtemps que possible afin de réduire la traînée. Les pots d’échappement ont également été déplacés de leur position centrale sur la Chiron ordinaire pour être répartis par paires de part et d’autre du grand diffuseur arrière. Et il y a neuf trous au sommet de chaque aile pour aider à libérer la pression des passages de roue avant, notamment.

De la haute voltige en matière de design.

Photo : Bugatti Bugatti Chiron Super Sport, avant

Alors que la Chiron normale et la Chiron Sport se contentent d’une puissance de 1479 chevaux, la déclinaison Super Sport a été équipée d’une version plus puissante du moteur W16 de 8 litres et quatre turbo (4). Ce bloc utilise de nouveaux turbocompresseurs et une culasse révisée pour porter la puissance à 1577 chevaux. Cette version voit son compte-tours passer au rouge à 7100 tr/min. Le couple maximal de 1180 livres-pieds est inchangé par rapport aux versions antérieures, mais il est accessible sur une plus grande plage, soit de 2000 à 7000 tours/minute.

Bugatti ne mentionne rien concernant le temps au 0-100 km/h. Probablement qu’il est impossible de compter assez rapidement. Cependant, elle avance un temps de 12,1 secondes pour le 0-300 km/h. Hallucinant, vraiment. Pour le 0-200 km/h, on parle de 5,8 secondes.

Bugatti affirme que sa Chiron Super Sport est conçue pour offrir une stabilité et un raffinement à haute vitesse. Le problème, c’est que les occasions de l’expérimenter seront probablement limitées pour la plupart des propriétaires, surtout ceux qui sont loin du réseau d’autoroutes allemand. Restent les circuits avec de longues lignes droites.

La Chiron Super Sport va coûter environ 3,91 millions de dollars américains. Les livraisons aux clients vont commencer au début de 2022.

Photo : Bugatti Bugatti Chiron Super Sport, intérieur