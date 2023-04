Buick Electra E5 2025 - Profil Photo : Buick

• Buick partage plus d’informations sur la fiche technique de son premier VUS électrique, l’Electra E5.

• Le modèle va proposer différentes configurations de rouage et de puissance.

• Le Buick Electra E5 2025 sera d’abord lancé en Chine, mais il est attendu en Amérique du Nord.

Si Buick nous a récemment présenté un nouveau modèle à essence, le VUS sous-compact Envista, c’est vers les produits tout électriques que la marque se tourne tranquillement. Le premier qui doit nous parvenir est l’Electra E5 2025, prévu pour 2024.

Plusieurs informations ont filtré à propos de ce dernier, y compris des images et ses dimensions qui le placent, pour vous donner une idée, entre l’Envison et l’Enclave en fait de longueur. Maintenant, nous avons plus de détails concernant sa fiche technique.

À voir aussi : Buick dévoile l’intérieur du VUS Electra E5 2025

Buick Electra E5 Avenir 2025 - Avant Photo : Buick

Ainsi, le premier véhicule électrique de la marque à utiliser la plateforme Ultium de General Motors (GM) sera livrable en Chine, là où il sera d’abord lancé, avec des configurations à deux ou à quatre roues motrices, grâce à des approches à un ou à deux moteurs. Les acheteurs auront le choix entre des batteries de 68 ou de 80 kWh. Différents niveaux de finition vont se présenter à eux, dont l’option Avenir, plus haut de gamme.

En tout, ce premier Buick Electra E5 va se décliner de cinq façons. Mentionnons qu’il faudra patienter avant de connaître la dotation canadienne ; de petites différences pourraient être observables.

Buick Electra E5 Avenir 2025 - Trois quarts arrière Photo : Buick

L’offre, donc, va s’amorcer avec le modèle à autonomie régulière (Standard Range). Celui-ci va proposer une puissance de 241 chevaux et un couple de 243 lb-pi. Il va profiter de la plus petite batterie. Selon le cycle d’évaluation CLTC qui est utilisé en Chine, son autonomie sera de 545 km. Il est estimé que ce cycle est 35 % plus généreux que celui de l’EPA qui détermine l’autonomie chez nous. On peut donc s’attendre à un modèle offrant autour de 355 km en Amérique du Nord.

Quant à la version à autonomie prolongée (Long Range), elle est équipée d’un moteur électrique moins puissant (201 chevaux), mais de la batterie la plus massive. Ici, on parle de 620 km, ce qui se traduirait chez nous par 403 km.

Ces deux modèles seront livrables avec un niveau de finition un peu plus riche, l’Enjoy.

Buick Electra E5 Avenir 2025 - Intérieur Photo : Buick

Pour fermer la marche, c’est la version Avenir de l’Electra E5 que l’on retrouvera au menu. Dans son cas, sa configuration à deux moteurs va offrir un peu plus de puissance à 283 chevaux et 343 lb-pi de couple, ce qui va se traduire par des performances plus relevées. Ce modèle utilise la plus grosse pile et promet une liberté de 603 km, soit 392 km lorsqu’on retranche la marge reconnue de 35 %.

Buick mentionne qu’il faudra compter environ 28 minutes pour faire passer le niveau d’énergie de la batterie de 30 à 80 %. Normalement, on nous fournit des chiffres couvrant la plage 10 % à 80 %. Il faudra donc ajouter quelques minutes à l’équation.

Du reste, on attend impatiemment ce modèle qui va assurément aider Buick à rajeunir sa clientèle.