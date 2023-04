Polestar 4 2025 : voici l’évolution du concept Precept

Polestar 4 2025 - Profil Photo : Polestar

• Polestar dévoile son quatrième modèle, le Polestar 4 2025.

• Ce VUS aux allures de coupé est inspiré du concept Precept de 2020.

• Le Polestar 4 est attendu chez nous en cours d’année 2024.

En 2020, Polestar présentait un concept qui faisait grandement jaser en raison de lignes spectaculaires. La compagnie ne tarissait pas d’éloges à son endroit, définissant son étude comme « l’avenir de l’automobile ».

Au diable la modestie !

Toujours est-il que les lignes du bolide étaient tout à fait magnifiques. L’évolution naturelle des choses fait en sorte qu’on a maintenant droit à une version de production inspirée de ce prototype, soit le Polestar 4 qui vient d’être dévoilé par la division électrique de Volvo (qui emprunte le même nom que le véhicule). On parle véritablement d’un croisement entre un VUS et une voiture.

Un deuxième modèle trouvera aussi ses racines du concept Precept, la Polestar 5. Cette fois, on sera encore plus près des lignes de l’étude, selon ce qui a filtré jusqu’à maintenant.

Polestar 4 2025 - Avant Photo : Polestar

Esthétiquement, le museau du Polestar 4 propose des phares au design crocheté. Ils se présentent de façon double de chaque côté, donnant un effet miroir assez remarquable. Le museau est pointu et une seule prise d’air est visible, à la calandre inférieure. Le véhicule est doté d’un toit de type fastback qui s’allonge vers l’arrière et se termine par une partie sans lunette. On retrouve un seul feu qui fait toute la largeur du véhicule.

Ainsi, les éléments de design du concept Precept sont bien présents, mais dans un format de véhicule légèrement différent. Comme mentionné, c’est la Polestar 5 qui risque de plus ressembler à l’étude.

Polestar 4 2025 - Intérieur Photo : Polestar

À bord, la présentation est plus minimaliste que celle de la Polestar 2. Le tableau de bord est doté de deux écrans, dont une unité de 15,4 pouces pour le système multimédia. Ce dernier prend le nom d’Android Automotive OS, mais il offre toujours la compatibilité avec Apple CarPlay.

Devant le conducteur, on retrouve un écran de 10,2 pouces qui agit comme bloc d’instrument. Un autre écran, cette fois au parebrise, diffuse les informations du système d’affichage tête-haute. Sa taille est impressionnante à 14,7 pouces. La couleur de son fond peut aussi changer pour une meilleure visibilité lors de certaines circonstances.

L’habitacle va profiter de matériaux pensés dans une optique de développement durable.

Polestar 4 2025 - Trois quarts arrière Photo : Polestar

Pour ce qui est de l’animation, le Polestar 4 sera propulsé par un ou deux moteurs électriques, selon la version. Le modèle de base est pourvu d’un seul moteur arrière développant 268 chevaux et 253 lb-pi de couple. L’option à deux moteurs propose une cavalerie de 536 chevaux et un couple de 506 lb-pi.

Un ensemble de performance sera livrable avec cette version. Ce dernier va entre autres comprendre des étriers Brembo à quatre pistons, des améliorations à la hauteur du châssis (détails à venir), ainsi que des touches dorées à l’intérieur et à l’extérieur.

La compagnie parle d’un modèle à autonomie prolongé (Long Range) équipé d’une batterie de 102 kWh. Cela laisse supposer qu’une plus petite pile sera aussi au catalogue, avec une autonomie moindre. La batterie de 102 kWh sera livrable avec les deux groupes motopropulseurs précités.

Pour ce qui est de l’autonomie, on parle de près de 500 km avec la version à moteur unique, mais il faudra voir ce qui en sera avec les chiffres qui prévaudront chez nous.

Une capacité de 200 kW sera maximale pour la recharge en courant continu. Le modèle va aussi offrir la charge bidirectionnelle, si bien qu’il pourra alimenter différents appareils.

Polestar 4 2025 - Arrière Photo : Polestar

En terminant, ce qui inquiète un peu, c’est l’absence d’une lunette arrière. Cela a nécessité le remplacement du rétroviseur par un écran qui peut également afficher les occupants arrière si on le souhaite.

Le Polestar 4 sera commercialisé en Chine en novembre. Il devrait faire ses débuts chez nous quelque part au cours de l’année 2024. Les prix suivront à ce moment, y compris les détails concernant la dotation canadienne.