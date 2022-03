Ça sent la fin pour le Buick Encore et le Chevrolet Trax

La nouvelle est apparue sur le site GM Authority et n’avait pas été confirmée par General Motors (GM) au moment d’écrire ces lignes, mais selon toutes vraisemblances, l’année 2022 sera la dernière pour le Buick Encore et pour le Chevrolet Trax.

L’information, si elle se confirme, n’est pas une surprise. En fait, lorsque les modèles Encore GX et Trailblazer sont arrivés il y a deux ans au sein de Buick et de Chevrolet, respectivement, on savait que les jours de leurs petits frères étaient comptés. Les Encore GX et Trailblazer offrent sensiblement plus d’espace, en plus de se montrer plus modernes.

En fait, il est étonnant que les deux aient survécu aussi longtemps. Depuis les débuts de l’Encore GX, les ventes du plus petit Encore ont fondu. Idem pour le Trax depuis les premiers pas du Trailblazer. À l’inverse, les nouveaux venus sont en pleine croissance.

Ainsi, la production du Buick Encore à l’usine GM de Bupyeong, en Corée du Sud, va cesser au troisième trimestre de cette année, toujours selon GM Authority. Un porte-parole de Buick a déclaré au magazine Car and Driver, qui rapporte aussi la nouvelle, que « Buick va continuer d’offrir quatre VUS distincts aux États-Unis et au Canada ». Le représentant n’a pas voulu en ajouter plus. En retirant le petit Encore, trois modèles demeurent ; Encore GX, Envision et Enclave. Le quatrième pourrait bien être le produit électrique attendu, possiblement le VUS Electra.

On est dans la pure spéculation, mais ça demeure une possibilité.

