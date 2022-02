C’est terminé pour la Chevrolet Spark

Jusqu’à ce moment, lorsqu’on nous demandait s’il y avait encore des voitures sous-compactes offertes sur le marché, on pouvait toujours répondre que la mince liste comptait sur la Chevrolet Spark.

Bientôt, on ne pourra plus le faire, car le modèle va voir sa commercialisation prendre fin en cours d’année. La nouvelle a été confirmée au site Car and Driver par un porte-parole de General Motors.

Conséquemment, si vous considériez l’achat de ce modèle, vous devrez faire vite. La production de la Spark va se poursuivre jusqu’au mois d’août. Et, bien sûr, considérant la migration des consommateurs vers les véhicules utilitaires, Chevrolet ne prévoit pas une remplaçante directe pour sa puce.

Ironiquement, le modèle a déjà été servi en configuration tout électrique. Voilà qui aurait pu être intéressant pour la suite des choses.

Pour le moment, la Spark demeure le produit le plus abordable de la famille, évidemment. Sur le site canadien de Chevrolet, la version de base LS à boîte manuelle est annoncée à 10 398 $.

Il est difficile de trouver mieux, surtout lorsqu’on considère que le prix de vente moyen d’un véhicule neuf au Canada a dépassé les 40 000 $.

Si jamais un modèle vous intéresse, pensez à un achat comptant ou un avec une bonne mise de fonds, toutefois, car les taux d’intérêt sont salés en date d’aujourd’hui. On parle de 5,49 % pour le financement et 7,99 % pour toute location.

Photo : General Motors Chevrolet Spark 2003 (Daewoo Matiz)

La Spark a d'abord été développée par le constructeur automobile sud-coréen Daewoo (racheté plus tard par GM), et elle a été lancée en 1998 sous le nom de Daewoo Matiz. Elle est apparue pour la première fois sous la forme d'une Chevrolet et sous le nom de Spark en Amérique du Nord en 2009, et était basée sur le concept-car Chevrolet Beat présenté pour la première fois en 2007.