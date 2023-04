La Buick Envista 2024 telle qu’elle a été dévoilée au Centre de Design de General Motors au Michigan Photo : E.Descarries

• Buick a dévoilé son tout nouveau petit VUS, l’Envista 2024. Auto123 y était.

• GM a voulu donner à son Envista un profil unique sur le marché ... et une configuration non-électrique.

• l’Envista arrivera chez nous l’été prochain avec trois finitions : la Preferred, la ST plus sportive et l’Avenir haut de gamme.

Warren, Michigan - Buick est une grande marque qui fête presque 125 ans d’existence. Au travers des années, elle s’est bâti une réputation de constructeur de grandes autos puissantes et luxueuses. Au cours des années soixante, elle figurait même parmi les marques de performance de l’industrie automobile américaine gagnant alors plusieurs courses en NASCAR et en accélération.

Force est d’admettre, par contre, que la clientèle de Buick prenait de l’âge depuis une vingtaine d’années. Une de priorités de la marque est d’aller chercher des acheteurs plus jeunes, et cela, ça passe forcément par l’introduction de nouveaux modèles.

De nos jours, Buick ne propose plus de voitures, que des utilitaires sport ou surtout multisegment : le grand Enclave, l’Envision intermédiaire et l’Encore GX, VUS compact ; ces derniers ont tout récemment été renouvelés. Et tous ces modèles sont plutôt axés sur le luxe. Si peu pour attirer une jeune clientèle. Mais tout ceci pourrait bientôt changer car Buick mettra bientôt sur notre marché un tout nouveau modèle avec un tout nouveau nom, l’Envista. Ce modèle est le successeur du petit VUS Encore.

Buick Envista ST 2024 Photo : Buick

À noter que l’Envista existe déjà en Chine où la marque Buick connaît actuellement plus de succès qu’en Amérique. Le VUS arrivera en Amérique l’été prochain avec un but spécifique, celui d’attirer une plus jeune clientèle dans les salles d’exposition de Buick.

Un look plus «sportif»

Selon les designers de General Motors, l’Envista représente un profil de VUS unique sur le marché. Les prototypes d’Envista que nous avons pu voir au centre de design du grand constructeur à Warren, au Michigan, se distinguent par un toit fuyant avec hayon (de style « fastback ») qui lui donne une allure plus sportive, question d’entreprendre la grande séduction des jeunes consommateurs.

De base, l’Envista semble a priori partager sa caisse avec le tout nouvel Encore GX (qui avait, il y a quelques mois, été annoncé comme disparu!). Toutefois, son empattement a été allongé de quatre pouces ce qui résulte en une voiture plus longue, offrant plus d’espace aux passagers d’arrière. Le devant, très semblable à celui de l’Encore, reprend le thème mis de l’avant par l’étude de style Wildcat avec une grande calandre et des phares effilés.

Évidemment, l’Envista arbore le nouvel emblème Buick à trois boucliers restylisé.

Buick Envista Avenir 2024 - Intérieur Photo : Buick

À l’intérieur

L’habitacle de ce nouveau Buick ressemble à celui de l’Encore GX, surtout au niveau du tableau de bord avec affichage électronique et centre d’infodivertissement plus grand. Cependant, il s’en distingue avec un compartiment de chargement plus vaste.

Un choix limité de mécanique

Sous le capot, l’Envista cache un moteur à trois cylindres turbocompressé de 1,2 litre qui fait 136 chevaux et 162 lb-pi de couple. Récemment révisé enfin d’en arriver à une réduction de puissance, ce moteur est une boîte automatique à six rapports, seule transmission disponible. Et la seule configuration mécanique possible est la traction.

Notons que l’Envista partage sa plateforme avec celle du Chevrolet Trailblazer, de l’Encore GX et du nouveau Chevrolet Trax à venir. Les diverses variantes de l’Envista roulent sur des roues de 17 à 19 pouces selon la finition choisie.

L’Envista n’arrivera chez nous qu’à l’été prochain selon trois finitions, la Preferred de base, la ST plus sportive et l’Avenir haut de gamme. Mais comme mentionné, ce modèle est toutefois disponible en Chine depuis l’automne dernier, quoiqu’avec une motorisation différente. Les prototypes que nous avons pu voir affichaient un placard de construction de Corée du Sud dans le cadre de portière.

Kevin Nougarede, un des directeurs de styling attitré à la Buick Envista, nous a expliqué le véhicule en détail Photo : E.Descarries

Parmi les designers qui ont participé à l’élaboration du véhicule, le français Kevin Nougarede était sur place et nous a expliqué le travail fait pour l’adaptation du véhicule au marché nord-américain. Évidemment, ce qui importe de retenir ici, c’est l’approche plus économique devant répondre aux besoins d’une clientèle professionnelle plus jeune ou de petites familles ou encore de citadins.

Nous lui avons demandé si ce véhicule allait bientôt être disponible avec une motorisation électrique. Il a expliqué que même si tout chez GM pointe en direction de l’électrification d’ici la fin de la décennie, ce Buick-ci n’est destiné qu’à une configuration mécanique. Il n’y aura même pas de version à quatre roues motrices … du moins pour le moment.

Buick Envista Avenir 2024 - Trois quarts arrière Photo : Buick

Pourquoi pas à New York ?

L’Envista nous a été dévoilé en même temps que se déroulait le Salon International de l’Auto de New York, ce qui m’a incité à demander au designer pourquoi Buick n’avait pas profité de l’occasion pour en faire un dévoilement à plus grand déploiement. Ce à quoi il a répondu que ç’aurait été trop coûteux et pas assez visé.

La plupart de ceux et celles sur place pour cette présentation organisée par Buick s’attendaient à une présentation importante de modèles électriques qui normalement se pointeront dans un avenir rapproché. À ce niveau-là, nous sommes restés sur notre faim.

Le Buick Electra E5 (Chine) Photo : Buick

Cependant, la marque a simultanément présenté en Chine un modèle du nom d’Electra E5, véhicule qui ressemble étrangement au nouvel Encore et qui, à son tour, pourrait être de la même provenance que l’Envista.

Dans le cas de ce dernier, il est clair que Buick tient à s’attirer une nouvelle clientèle et que le constructeur compte le faire avec des autos affichant beaucoup de classe mais à un prix abordable.

Incidemment, au moment d’écrire ces lignes, GM du Canada n’a pas encore dévoilé le prix des Buick Envista. Toutefois, aux États-Unis, le VUS aux allures sportives a été annoncé à 23 495 $ (environ 31 000 $ CAD) en version de base, et quelque 29 000 $ ou (40 000 $ CAD) en finition Avenir.