La Buick Regal 2024 vient d’être présentée. Oui, la Regal 2024. Seulement, ne comptez pas la voir chez les concessionnaires nord-américains. Le modèle que vous voyez ici a été dévoilé pour le marché chinois, où la berline continue d’être proposée.

Rappelons que General Motors a retiré la Buick Regal du marché nord-américain en 2020, dans le cadre de l’abandon massif des berlines par tous les grands constructeurs américains.

Mais la Chine est un marché extrêmement important pour Buick, et clairement, il est toujours intéressant économiquement pour le constructeur de produire une berline pour les consommateurs chinois. Deux en fait, puisque Buick commercialise toujours la LaCrosse en Chine.

Buick Regal 2024 (Chine), trois quarts arrière Photo : Buick

Quoi qu’il en soit, ce que vous voyez ici est la nouvelle Buick Regal 2024. Le modèle profite d’un style revu qui nous fait découvrir une calandre plus massive, des phares redessinés, ainsi que l’inclusion du nouveau logo à trois boucliers récemment introduit par Buick. Les autres changements sont plus mineurs ; la nouvelle Regal ressemble toujours à celle que l’on a connue en Amérique du Nord.

Buick Regal 2024 (Chine), intérieur Photo : Buick

L’intérieur est également reconnaissable, ce qui signifie que par rapport aux nouveaux modèles produits aujourd’hui, il est un peu daté en matière de design et d’équipements. La version d’entrée de gamme est équipée d’un écran d’informations de 4,2 pouces devant le conducteur et d’un écran multimédia de 8,0 pouces, relié à une chaîne audio à 6 haut-parleurs. Une variante plus haut de gamme propose un écran multimédia de plus grande dimension et quelques équipements plus riches.

Sous le capot du modèle de base se trouve un 4-cylindres turbo de 1,5 litre développant 166 chevaux et 184 lb-pi de couple, associé à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports. À l’accélération, il faut compter 9,1 secondes pour passer de l’arrêt à 100 km/h.

La version supérieure, la Regal 28 T Indulgence, en propose davantage en délivrant 233 chevaux et 258 lb-pi de couple grâce à un 4-cylindres turbo de 2,0 litres. Le 0-100 km/h se réalise en 7,1 secondes.

Buick Regal 2024 (Chine), trois quarts avant Photo : Buick

Buick Regal 2024 (Chine), de haut Photo : Buick

Buick Regal 2024 (Chine), avant Photo : Buick