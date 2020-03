Buick Canada Confirme la Regal Avenir pour 2019

Nous vous avions fait part plus tôt cette semaine d’une fuite d’information qui indiquait l’arrivée aux États-Unis d’une version haut de gamme Avenir de la Regal pour l’année 2019.

Voilà que Buick Canada vient d’annoncer officiellement l’ajout à son catalogue de la Regal Avenir dans notre pays l’an prochain.

Il s’agit du 4e modèle du manufacturier à être offert en version Avenir dans le monde. Au Canada Buick vend déjà des versions Avenir de la LaCrosse et de l’Enclave.

Dans le cas de la Regal, Buick dit que cette année, grand nombre d’acheteurs de la Regal Sportback 2018 choisissent la variante la plus futée, ce qui veut dire qu’il y a un appétit pour le luxe parmi les amateurs de ce modèle, et de berlines intermédiaires en général.

La Regal Avenir incorporera le premier système d’infodivertissement entièrement connecté de Buick, ce qui permettra aux utilisateurs de personnaliser leur profil, et de bénéficier de mises à jour des différents systèmes tels la reconnaissance vocale et des applications. De plus, les propriétaires pourront transférer leur profil à tout autre véhicule compatible.

Parmi les autres éléments exclusifs à la variante Avenir, il y a le thème intérieur beige avec des accents en noir ébène (dénommé Whisper Beige), des sièges devant cousus en courtepointe en forme de diamant, des appuie-têtes brodés pour les sièges devant, et des plaques de seuil signées Avenir.

À l’extérieur, la version Avenir affiche une allure plus frappante, notamment par l’addition d’une calandre supérieure maillée en trois dimensions, inspirée de prototype récemment avancés par la marque. On retrouve également le nom Avenir sur les portes de devant et des roues uniques à 19 pouces en couleur perle nickel.

Plusieurs fonctionnalités de sécurité et d’aide la conduite qu’on retrouve en option dans la Regal Sportback, sont offerte en série dans la version Avenir 2019. Les conducteurs bénéficieront donc de l'assistance au stationnement arrière, l’avertissement de circulation transversale arrière, l’avertissement de changement de voie avec alerte de zone d’angle mort, des phares en DEL avec nivèlement automatique, des feux de virage et des rétroviseurs latéraux à atténuement automatique. On retrouve également le régulateur de vitesse adaptatif en option.

La Regal Avenir 2019 sera propulsé par un moteur turbo à 4 cylindres de 2 litres qui avancera 250 chevaux et un couple de 260 lb-pi, jumelé à une transmission à 9 rapports. L’espace de rangement derrière les sièges arrière est accessible par cette même porte à hayon que l’on retrouve dans la Regal Sportback. Ces sièges arrières sont d’ailleurs offerte, en série, en format pliable 40/20/40. Un système de son de qualité supérieur Bose avec 8 haut-parleurs est inclut, également de série, tout comme la navigation et chargement sans-fil.

La Buick Regal Avenir 2019 sera disponible en concession au Canada à partir de cet automne, et Buick annoncera les prix pour notre marché à ce moment-là.