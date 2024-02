Le constructeur chinois BYD songe à une usine au Mexique

Selon ce que rapporte le quotidien japonais Nikkei, le fabricant chinois BYD (Build Your Dreams) songe à construire une usine d’assemblage au Mexique. Le constructeur souhaite de toute évidence s’implanter dans cette région pour pouvoir attaquer le marché américain plus facilement.

On sait que des tarifs importants (27,5 %) touchent les véhicules construits en Chine, ce qui rend impossible leur commercialisation aux États-Unis. En les fabriquant au Mexique, tout devient alors possible.

BYD est reconnu pour ses modèles moins chers. Cette firme est peut-être peu présente en Amérique du Nord, mais elle a récemment dépassé Tesla au chapitre des ventes globales de véhicules électriques. Ces ventes sont bien sûr concentrés en Chine.

Selon le quotidien, BYD étudie la possibilité d’implanter une usine au Mexique et elle négocie avec les autorités sur les modalités, les conditions, et l’emplacement de l’éventuel plan.

BYD a des ambitions mondiales et le Mexique représente une occasion en or, en raison de son intégration naturelle avec le marché américain. Quantité de constructeurs ont des usines là-bas, dont General Motors et Volkswagen, notamment.

« La production à l’étranger est indispensable pour une marque internationale », a déclaré au journal Nikkei Zhou Zou, le directeur national de BYD Mexique.

Le BYD Tang EV vendu en Amérique latine Photo : BYD

Chez les principaux constructeurs américains, on sent une méfiance. Le grand patron de Tesla, Elon Musk, a prévenu tout le monde que les véhicules chinois pourraient venir mettre un frein à leurs propres ambitions. Le mois dernier, il est allé jusqu’à prédire que les constructeurs chinois allaient « démolir » leurs rivaux mondiaux si les barrières commerciales devaient tomber.

Son opinion est partagée par plusieurs, dont le groupe industriel Alliance of Automotive Innovation. Selon ce dernier, « l’introduction sur le marché américain de véhicules chinois bon marché (qui sont si bon marché parce qu’ils sont soutenus par le pouvoir et le financement du gouvernement chinois) pourrait finir par représenter le début d’un niveau d’extinction pour le secteur automobile américain. »

Un avertissement qui n’est pas à prendre à la légère.

En Amérique du Sud, BYD prévoit dépenser l’équivalent d’un milliard canadien pour un nouveau complexe industriel dans le nord-est du Brésil. Ce dernier, qui va regrouper trois usines, va prendre forme sur un terrain qu’occupait jadis Ford (jusqu’en 2021).

Pour l’ironie, il est difficile de faire mieux.

Plusieurs se demandent à quel moment on aura droit à des véhicules électriques chinois moins chers. La réponse pourrait venir rapidement.