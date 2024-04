Alors que la Journée de la Terre se pointe à l’horizon proche, c’est une semaine électrique chez Auto123 alors que nos actualités font le tour de ce qui se fait et de ce qui se trame dans cet univers.

L’éventuelle présence sur le territoire américain de véhicules électriques chinois rend plusieurs personnes nerveuses. Une telle éventualité pourrait être catastrophique pour les constructeurs américains, selon l’avis de plusieurs.

Le week-end dernier, une nouvelle voie s’est élevée, soit celle du président de la commission bancaire du Sénat. En effet, le sénateur démocrate Sherrod Brown a demandé, via la plateforme X (Twitter), « une interdiction totale des véhicules électriques chinois en Amérique ».

Geely Coolray 2023 | Photo : Geely

À propos des véhicules chinois, on a déjà entendu des commentaires sévères de la part de constructeurs américains, mais voilà la critique la plus acerbe exprimée par un législateur américain. Ce commentaire est en lien avec celui de Janet Yellen, secrétaire d’État au Trésor américain, qui a déclaré en début de semaine à l’occasion d’un voyage en Chine que les États-Unis ne permettraient pas aux importations chinoises d’inonder à nouveau le marché, comme ce fut le cas au début des années 2000 avec divers produits.

Il est important de souligner qu’en ce moment, aucun véhicule chinois n’est vendu aux États-Unis, mais la chose n’est pas interdite. Ce qui la rend difficile, ce sont les frais de douanes qui sont exigés sur les importations.

Néanmoins, les autorités ont le marché chinois à l’œil.

De plus, en ce moment, la loi sur la réduction de l’inflation fait que les véhicules fabriqués en Chine, ou avec des matériaux provenant de pays étrangers plus inquiétants (comme la Chine), font qu’ils ne sont pas admissibles aux rabais gouvernementaux pour véhicules électriques.

Le président Joe Biden a fait l’objet de critiques répétées à ce sujet, accusé d’enfreindre les règles de l’Organisation mondiale du commerce en excluant les matériaux chinois.

Malgré tout, l’entreprise publique chinoise Chery a annoncé son intention de vendre des véhicules aux États-Unis. Toutefois, son partenaire, Huawei, est interdit d’activité en Amérique. D’autres constructeurs sont cependant plus libres d’action.

Outre la concurrence menaçante que peut représenter l’arrivée de véhicules électriques chinois plus abordables sur le marché, la question de la sécurité nationale est aussi brandie. Des véhicules chinois offrant un haut niveau de connectivités sont vus comme une potentielle menace.

BYD Atto 3 2023 | Photo : BYD

Comme on le mentionnait, plusieurs sont inquiets. Ford admet que la Chine est en train de gagner la course aux véhicules électriques. De son côté, le grand patron de Tesla, Elon Musk, a déjà affirmé que les constructeurs BYD, Aito et Xpeng sont les plus grands rivaux de Tesla, plutôt que les marques traditionnelles.

Et en plus du fait que les véhicules électriques chinois sont souvent soutenus par d’importants investissements du gouvernement, les plus récents modèles sont de plus en plus performants.

En Europe, ces produits plus intéressants et offerts à des prix raisonnables font que les clients sont de plus en plus nombreux à se les procurer. Les législateurs de l’Union européenne s’efforcent de lutter contre cette tendance.

Aux États-Unis, plusieurs souhaiteraient carrément les interdire.

Qu’en pensent les consommateurs ? Voilà une question qui pourrait lancer tout un débat.