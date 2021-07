Retour de l’Ecto-1 dans le prochain film Ghostbusters

L’an dernier, on aurait normalement eu droit à un nouveau volet de la franchise de films Ghostbusters (S.O.S. fantômes). Cependant, la pandémie est venue mettre le bordel dans tout cela, si bien que la production et la sortie du film ont été retardées.

Ce sera finalement cette année qu’on aura droit au film, plus précisément le 11 novembre prochain, le moment où il fera ses débuts en salles. Afin de nous mettre l’eau à la bouche, une deuxième bande-annonce a été publiée et pour tout amateur d’automobile, elle est d’une importance capitale.

Pourquoi ? Parce qu’on peut y voir une version de l’Ecto-1, la Cadillac 1959 rendue populaire par le film au début des années 80. Le modèle, déjà une icône dans l’histoire de la marque, a été pratiquement canonisé suite à la parution du premier volet.

On voit dans la bande-annonce un Ecto-1 abandonné, caché au fond d’une grange. Cette dernière se trouve sur la propriété du défunt Egon Spengler, membre de l’équipe originale de S.O.S. Fantômes. Celui qui découvre le modèle est son petit-fils, Trevor, alors adolescent. Il est joué par Finn Wolfhard de la série Stranger Things.

Toujours dans la bande-annonce, on voit le personnage au volant de l’Ecto-1 dans un champ et lorsque l’histoire prend son inévitable tournant paranormal, la voiture fait une embardée dans les rues de la ville où se déroule le film. On découvre que l’Ecto-1 possède un strapontin escamotable, idéal pour chasser les fantômes. Elle semble aussi occuper un « rôle » important dans le long métrage, ce qui sera de nature à plaire aux amateurs.

Ghostbusters: Afterlife est attendu dans les salles de cinéma le 11 novembre prochain.

Photo : Sony Pictures Entertainment L'Ecto-1, dans le champ

Photo : Sony Pictures Entertainment L'Ecto-1, vers la ville