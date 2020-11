Avec un temps des fêtes qui s’annonce plutôt ennuyeux, surtout pour les personnes seules, ça va prendre quelques idées brillantes pour égayer la belle saison. Cet ensemble Lego, reproduisant la célèbre Cadillac 1959 du film « Ghostsbusters », en fait partie.

La patience sera de mise, toutefois, car en déballant ce « cadeau », ce sont 2352 pièces qui vous attendent. En les assemblant, vous allez reproduire l’Ecto-1, la voiture du célèbre film. Il ne s’agit pas de la première version de ce modèle qui est proposé par la compagnie, mais voici assurément la plus complète. La compagnie la décrit comme la plus « détaillé ». Sa longueur, une fois assemblée, est de 18,5 pouces.

Et pourquoi ce lancement, maintenant ? Parce que l’Ecto-1, qui est basé sur une Cadillac de 1959, fait son retour sur grand écran dans « Ghostbusters : Afterlife » l’année prochaine.

Cette version se veut la suite directe de « Ghostbusters II », sorti en 1989. L’action se déroule donc 30 ans après les événements de ce film. Les acteurs originaux du film, Bill Murray et Dan Aykroyd, vont d’ailleurs reprendre du service pour l’occasion.

Photo : Sony Pictures Scène de Ghostbusters: Afterlife, 2021

L’Ecto-1 est une icône du film « Ghostbusters » et le nouvel ensemble Lego qui lui donne vie comprend un volant et un capot fonctionnel, ainsi qu’un siège extensible à l’arrière. Selon le maître du design Lego, Michael Psiaki, le modèle est « bourré de caractéristiques authentiques et de surprises » que les amateurs pourront découvrir au fur et à mesure de son assemblage.

Vu sa taille et son niveau de détail, il ne faut pas se surprendre de voir le prix de l’ensemble, soit 259,99 $ canadiens. Le modèle sera livrable dès le 15 novembre.

Photo : Lego L'Ecto-1 de Lego, profil

Photo : Lego L'Ecto-1 de Lego, trois quarts arrière

Photo : Lego L'Ecto-1 de Lego, arrière