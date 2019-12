Les noms à consonances alphanumériques chez Cadillac ne seront pas là éternellement. La marque de luxe de General Motors (GM) vient de confirmer qu’elle abandonnera cette stratégie alors qu’elle effectue tranquillement la transition vers l’électrification.

Autrement dit, on va retrouver des mots pour désigner les produits de la marque, comme cela a toujours été le cas avant qu’on se mette à utiliser des codes alpha et alphanumériques.

On se souviendra qu’au début des années 2000, les modèles Cadillac portaient des noms comme Seville, DeVille et Eldorado, entre autres. On a commencé à voir des appellations composées de lettres comme CTS, DTS et ATS plus récemment. Avec l’ancien président, Johan De Nysschen, on est passé aux appellations alphanumériques comme CT6 et XT4.

Photo : Cadillac Cadillac XT6 2020

« L’apparition de modèles électriques va coïncider avec le retour à l’utilisation de noms », a mentionné Steve Carlisle, l’actuel président de Cadillac.

Dans les faits, GM se sert de sa division de luxe pour mener ses efforts en matière d’électrification. Au cours des trois prochaines années, on devrait voir apparaître quelque 20 nouveaux produits électrifiés au sein de la marque. En 2030, la majorité, voire l’entièreté de la gamme Cadillac sera composée de modèles électriques, a mentionné Steve Carlisle.

« Nous entrons dans la nouvelle décennie en tant que marque proposant des moteurs à combustion ; nous allons la quitter en tant que marque proposant des modèles électriques. La fin de l’ère des moteurs à combustion a sonné chez Cadillac. »

Le dirigeant a mentionné que les produits récemment introduits par la marque allaient vivre une refonte de mi-parcours tôt dans la prochaine décennie avant de passer à des architectures électriques lors de leurs renouvellements.

D’ici là, on attend impatiemment la prochaine génération de l’Escalade chez Cadillac. Les ventes de ce dernier vont s’amorcer en février prochain. Le VUS devrait profiter des nouvelles fonctions du système Super Cruise. Selon Steve Carlisle, ce dernier proposera de nouvelles fonctions, dont le changement de voie automatique, selon toute vraisemblance.